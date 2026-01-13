重慶女孩「搖人」幫殺年豬 小村擠進數千人 流量驚人

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
網民擠爆了呆呆家的小院。(取材自小紅書)
網民擠爆了呆呆家的小院。(取材自小紅書)

重慶合川雲門街道慶福村女孩「呆呆」日前在網上求助稱，因父親年齡大了，擔心家裡11日殺豬時按不住，希望有人幫忙。沒想到兩天內村裡總人流量破1萬，最高峰同時在場約有4000人，一共擺了300桌。「呆呆」的帳號直播了當天盛況，直播間實時在線超10萬人。面對流量狂歡盛況，她稱自己「捅了個很大的婁子」，但被大家喜歡感到受寵若驚。

極目新聞報導，「呆呆」說，前幾天母親告訴她家裡要殺兩頭年豬，她覺得兩頭豬的肉很多，想讓家裡熱鬧一下，突發奇想在9日凌晨發布了邀請大家來按年豬的視頻。為了證明自己的真誠，她直接將家裡地址發了出去。

沒想到，居然有數千名網友從天南地北組隊來到合川幫忙殺豬，讓她的家庭殺豬飯變成了大型鄉村宴。自家所在的小山村在2026年開年爆火出圈，成為全網焦點。據悉，現場一共宰殺了五頭豬，除了呆呆家的兩頭，另外三頭由他人捐助。

眾人幫忙殺豬現場。(取材自極目新聞)
眾人幫忙殺豬現場。(取材自極目新聞)

12日晚間11時，人潮散去，神情疲憊的「呆呆」受訪時表示，「有受寵若驚、有快樂，也有一點點心酸，還有感動，五味雜陳。」她還說，自己是個平平無奇的人，受到大家的喜歡，也不知道該用什麽方式表達感謝，希望可以將這份喜歡拿來做一些有意義的事。

目前，「呆呆」的短視頻帳號已有170萬粉絲。

一位當地村民表示，村裡從沒來過這麼多人，當天，包括羊肉串、冰淇淋各類小吃全數擺開，擺攤賣糖炒板栗的張姓男子連夜驅車100多公里趕來，一天時間賣了100多斤板栗，營業額2000多元人民幣(約286美元)。不只如此，當晚還有樂隊演出，在螢光棒飛舞下，農田彷彿成了演唱會舞台。

除了被吸引而來的遊客，也有不少抖音主播，他們舉起直播手機，對著呆呆家、田壟上的遊客等，分享這場年味帶來的流量狂歡。

此外，據已做了16年的壩壩宴的主廚蔣小燕表示，當天工作整整12個小時，是她最累的一次。她保守估計，當天的流水席大米蒸了1000多斤(約500公斤)，油用了六、七百斤，菜用了好幾皮卡車，就連調料都用了兩皮卡車，「不算人工，估計成本在10萬元以上，鴨肉和魚肉也吃了幾百斤」。

不少來湊熱鬧的民眾表示，這場特別的殺豬宴，不僅讓他們收穫了快樂，也讓他們重拾兒時吃殺豬宴的美好回憶。還有人說：「呆呆真誠邀約，我們也真誠赴約，很美好，也很大膽，我們都希望出人出力，能幫則幫，實現她揚眉吐氣的願望。」

重慶合川女孩呆呆一天漲粉150萬。(取材自極目新聞)
重慶合川女孩呆呆一天漲粉150萬。(取材自極目新聞)

