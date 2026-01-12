中國推進「可回收火箭」 拚年底試射

箭元科技中大型液體運載火箭總裝總測及回收複用(重複使用)基地日前動工，該項目為中國首個海上回收複用火箭產能基地，也是首個不銹鋼火箭「超級工廠」。

根據計畫，今年8月底，中國首個「液氧甲烷+不銹鋼+海上回收」火箭「元行者一號」將在該基地開始總裝測試，年底首枚「錢塘號」火箭將執行首次飛行及回收任務。

科創板日報指出，探訪這座備受矚目的火箭「超級工廠」施工現場，該地塊已完成平整，可見裝卸車輛頻繁進出。現場人員表示，目前工程正處於施工前期準備階段。

該基地位於杭州市錢塘區，距錢塘臨江碼頭僅14公里。這一區位優勢使組裝完成的火箭可透過水路直達東海發射海域，執行任務後也能經由海路返回基地進行檢修。箭元科技董事長魏一表示，這一路徑預計能降低約50%的發射周期成本。

箭元科技中大型液體運載火箭生產試驗及總裝總測基地包括回收複用中心、檢測檢驗中心、生產製造中心，專案總投資人民幣52億元，建成後將具備年產25發火箭的規模化製造能力。

杭州錢塘區已匯集西子航空、華瑞航空、艾美依等近40家企業，涉及複合材料、結構件製造及高階裝備等領域。

去年11月，中國發布推進商業航太 高品質安全發展行動計畫（2025至2027年）。同年12月，上交所發布商業火箭企業適用科創板第五套上市標準，為企業打開資本市場大門。

商業航太也成為各經濟大省培育新質生產力的核心產業，廣州市提出到2025年，打造具有全球影響力的商業航太新一極，具體包括推動南沙中科宇航液體火箭總裝測試基地建設和黃埔星河動力火箭總裝基地盡快落地等。

上海市提出力爭到2027年，商業航太產業規模達人民幣1000億元以上，商業火箭形成年產一百發、商業衛星形成年產1000顆能力。