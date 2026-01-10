氪金玩家？解放軍「超級戰士」步槍霰彈槍無人機火箭筒一個人背

我的頻道

中國新聞組／即時報導
解放軍「超級戰士」亮相，步槍霰彈槍無人機火箭筒一個人背。(取材自觀察者網)
最近幾天，有一張照片在網上突然火了。照片上，一名解放軍戰士手持191步槍，大腿上掛著09霰彈槍，背上還背著單兵火箭筒和四旋翼無人機。網友驚呼，這是氪金（網遊用語：充值追加資源）玩家嗎？還有人笑稱「遠程、近戰、防空、反坦克、偵察，你一個人就全幹了是吧！」。

觀察者網引述「軍武次位面官方帳號」文章，很多網友對此上述「超級戰士」相當震驚，畢竟類似的武器配置模式在解放軍中還是很少出現的。過去的解放軍步兵一般也就是一支步槍，頂多再加個火箭筒。差不多十幾年前，很多軍迷還在討論解放軍為什麼不給步兵配發手槍，哪見過這麼豪橫的配置？就是網路遊戲裡，也不敢這麼帶裝備。

通常來說，現代步兵攜帶的子彈數量一般都在150~210發左右。在網路遊戲裡，這點子彈可能打不了多久，但現實中步槍一般都是單發射擊的，除非是近距離的交火，子彈消耗速度其實不算很快，150發子彈足夠一場戰鬥的消耗了。

但在實戰中，絕大多數士兵都會盡可能攜帶遠超定額的子彈。在阿富汗、伊拉克戰爭和俄烏衝突中，很多士兵都表示自己會攜帶超過300發子彈，甚至更多子彈，以便應對複雜的戰場環境。

而負重的情況也差不多，一般來說，攜帶兩支槍對於步兵來說就已經相當沉重了。特別是現代槍械大部分都經過各種改裝，裝了瞄準鏡、消音器、握把等配件後重量較大，再加上彈藥、彈匣的負重，對於徒步行軍和作戰是很大的壓力。

近些年來，由於乘車機動作戰成為主要作戰形式，解放軍合成營的步兵已經出現了各種不同的多武器配置。比如給精確射手配發火箭筒、霰彈槍等等。一開始，解放軍的霰彈槍只是作為近戰武器加強給步兵的，但隨著無人機在戰場上的重要性凸顯出來，使用霰彈槍反無人機的戰術得到了廣泛運用。

過去，解放軍也研究過反無人機槍、網槍等反無人機裝備，並且交付部隊進行了一系列測試。但俄烏戰場的結果證明了，這兩種裝備的效果都比較一般，還不如用傳統的霰彈槍對付無人機來的方便。

而且，09式霰彈槍有一個顯著的優勢，那就是不需要單獨攜帶彈匣，只要帶一些散裝子彈就能直接裝填，再加上槍托可以伸縮，非常適合作為副武器使用。

當然，除了反無人機以外，解放軍對於無人機的應用也非常重視，在步兵班配發無人機已經很常見了。

既然有了新裝備，那就得有人負責背。隨著無人機的廣泛運用，合成營步兵的負重也就不可避免的又增加了。當然，這樣的配置也只能在乘車作戰的部隊中才能看到。若在主要負責山地作戰，或是需要下車機動的情況下，一個人背著步槍、霰彈槍、無人機，火箭筒的配置，對於步兵來說確實是太重了。

一般來說，現代單兵攜行具最多也就能裝6個彈匣180發子彈。（取材自觀察者網）
無人機 解放軍 阿富汗

