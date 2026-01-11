棄美籍的81歲「中刻蝕機之父」擬售股 套現近1億

中微公司創始人尹志堯恢復中國籍，擬套現近1億元。(取材自每日經濟新聞)

據中國半導體龍頭中微公司8日公告，被譽為「中國刻蝕機之父」的中微公司創始人、董事長、總經理尹志堯計畫自公告披露之日起15個交易日後的3個月內，通過集中競價方式減持公司股份不超過29萬股，占公司總股本比率不超過0.046%。擬減持原因為：「因本人已從外籍恢復為中國籍，為依法辦理相關稅務的需要。」截至9日收盤，中微公司股價報336.68元人民幣(約48.23美元)/股，總市值為2108億元。尹志堯擬減持股票市值約為9764萬元。另外，尹志堯已放棄美國國籍，恢復中國籍

每日經濟新聞報導，另外，公告稱，巽鑫（上海）投資有限公司持有中微公司6847.39萬股股份，占總股本的10.94%，計畫自公告披露之日起15個交易日後的3個月內，通過集中競價或大宗交易方式減持不超過1252.29萬股，即不超過公司總股本的2%，減持原因為自身經營管理需要。

公開資料顯示，尹志堯，1944年生，中國國籍，中國科學技術大學學士，加州大學 洛杉磯分校博士。1984年至1986年，就職於英特爾中心技術開發部，擔任工藝工程師；1986年至1991年，就職於泛林半導體，歷任研發部資深工程師、研發部資深經理；1991年至2004年，就職於應用材料，歷任等離子體刻蝕設備產品總部首席技術官、總公司副總裁及等離子體刻蝕事業群總經理、亞洲總部首席技術官；2004年至今，擔任中微公司董事長、總經理、核心技術人員。2024年從公司獲得的稅前報酬總額為1485.14萬元。

據報導，中微公司2022年年報中仍明確標注尹志堯為美國公民 ；其2023年年報未披露國籍信息；直至2024年其年報正式確認已恢復中國國籍。

據媒體此前報導，2004年，時任上海市經委副主任、曾推動中芯國際落地上海的江上舟，正為國產等離子刻蝕機的市場空白發愁。那一年的上海世界半導體設備展上，尹志堯以應用材料公司副總裁、刻蝕產品事業部總經理的身分參展，與江上舟相遇。江上舟多番動員尹志堯回國創業，後經尹志堯遊說，麥仕義等十多位矽谷 人才一同歸國，決意「瞄準」中國芯片刻蝕設備領域的空白。

三年後，從零起步的中微公司研發出了首台刻蝕設備、薄膜設備，並成功運往國內客戶，為產業需求提供優質高效和低成本的解決方案。