澳洲社群媒體禁令上路滿月 青少年「數位排毒」初見成效？

地產華商詐騙案 紐約州高院判賠償20移民家庭逾420萬

嘴縫反了反而賣爆 「義烏哭哭馬」新開了10多條生產線 訂單排到3月

記者林宸誼／即時報導
浙江義烏生產的馬年公仔，因嘴巴縫反了變成「哭哭馬」，委屈巴巴的表情戳中當代打工人，被不少網友求購。（影片截圖）
浙江義烏生產的馬年公仔，因嘴巴縫反了變成「哭哭馬」，委屈巴巴的表情戳中當代打工人，被不少網友求購。（影片截圖）

誰都沒想到，生產線上一個嘴巴縫反了的玩偶，竟逆襲成爆款。這是中國浙江義烏生產的馬年公仔，因失誤變成「哭哭馬」，還被不少網友點讚稱「反差萌」，甚至有人向商家求購。義烏國際商貿城經營戶張女士表示，訂單多到來不及生產，「還新開了十多條生產線，訂單都排到3月了。」

濟南日報集團新媒體「新黃河客戶端」、快科技報導，張女士指出，原本趕製的馬年玩偶，被工人疏忽把嘴巴縫反了，喜慶笑臉直接變成委屈哭臉。起初還想著處理掉，沒想到反而被網友瘋搶。

杭州一位網友日前拆開快遞，發現這隻「歪臉小馬」，隨手拍影片分享，配文「買到了被生活錘過的小馬」，結果24小時內話題閱讀量直接破億，評論區全是求連結的網友。

哭哭馬委屈巴巴的表情戳中當代打工人，既能吐槽解壓又能治癒憂鬱（emo），這也難怪它會從普通公仔變成社交新寵。

不少網友愛上了哭哭馬的這股「喪萌感」，紛紛找商家求購錯版，原本要糾錯的生產線連夜改方案，縫紉工踩著縫紉機趕製「哭哭馬」。這款小馬公仔高20公分左右，售價人民幣25元（約3.6美元），商家表示不會因為走紅而漲價。

值得一提的是，哭哭馬還被網友玩出花式梗：「打工不開心？哭哭馬陪你，新的一年允許自己不開心。」

更有意思的是，商家順著網友需求升級，給哭哭馬加了發聲功能，輕輕一捏就「嗚嗚」哭，軟乎乎的材質捏著解壓，成了年輕人必備的「情緒搭子」。

湖北日報評論表示，「哭哭馬」逆襲記，看似無心插柳的市場奇跡，實則暗藏了中國製造的硬核實力。「哭哭馬」能從一個小插曲迅速演變出十幾條生產線，關鍵在於義烏生態系統中，那套近乎本能的「市場反應機制」。這匹小馬再度印證「世界超市」義烏的市場敏銳度，以及充滿彈性的創新精神和深不可測的生產力。

評論稱，在高度同質化的商品海洋中，充滿「活人感」的不完美與偶然性，反而可能成為一種稀缺的情感附加值。引來消費者喜愛的，不僅是毛絨玩具的可愛造型，更是那份出乎意料的擬人化趣味。

