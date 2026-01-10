「霸總」也怕被欠薪…中短劇演員：想接活又怕劇組不結賬

我的頻道

中國新聞組／即時報導
肖文宇在線討薪。(取材自封面新聞)
肖文宇在線討薪。(取材自封面新聞)

中國近年短劇市場快速擴張，拍攝周期短、上線速度快，但相關從業風險也逐漸浮現。封面新聞報導，多名短劇演員反映，在接戲機會增加的同時，卻頻頻面臨片酬遭拖欠的困境。近日，短劇演員肖文宇在其主演作品「後宮雁」上線引起熱度後，於評論區「在線討薪」公開詢問片酬結算情況，留言「片酬結了嗎你就上？」引發關注，最終成功討回薪資，也讓短劇行業欠薪問題再度浮上檯面。

據封面新聞報導，短劇演員夕月長期在成都拍攝，從業近三年，她回憶2024年底參演一部女頻短劇，拍攝結束後片酬遲遲未結，劇方負責人一度失聯。她被同劇組演員拉入討薪群後才發現，多名演員遭遇類似情況，部分人甚至未簽合同、未收定金。經多方催討後，她才透過劇方家屬收到酬勞。另一名曾擔任多部短劇男主的演員火火也表示，曾在廣州某劇組遭遇片酬拖延，最終透過向相關部門反映才解決。

報導指出，短劇欠薪現象並無明顯公司規模或類型特徵，無論是新成立的小型公司，或在業內具一定知名度的製作方，都可能出現結款延遲。部分群演也反映，有介紹人收取劇組發放的工資後遲遲不發，甚至失聯跑路。受訪演員普遍表示，在是否接戲的抉擇上，只能依賴過往合作經驗或運氣，「想接活，又怕不結帳」成為常態。

多名受訪者坦言，面對欠薪，多數人選擇反覆溝通而非訴諸法律途徑，主要考量維權成本高、流程耗時。律師指出，若欠薪金額僅數千元人民幣，請律師或申請仲裁的成本與時間投入未必划算。也有業界人士分析，相較電影與長劇產業，短劇行業仍處快速擴張階段，制度與合約規範尚未完全成熟，在產業蓬勃發展的同時，亦存在管理與履約風險並行的現象。

某短劇演員群內，一網友發文點名某公司發工資慢。(取材自封面新聞)
某短劇演員群內，一網友發文點名某公司發工資慢。(取材自封面新聞)

