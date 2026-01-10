「四方髮型肖主任」賣完抖音帳號賣快手 稱轉行賣珠寶虧大了

我的頻道

中國新聞組／即時報導
曾火爆全網的「四方髮型肖主任」再次轉讓社交帳號，當事人已離開法律行業快兩年，改行賣珠寶玉石虧了不少錢。(取材自極目新聞)
曾火爆全網的「四方髮型肖主任」再次轉讓社交帳號，當事人已離開法律行業快兩年，改行賣珠寶玉石虧了不少錢。(取材自極目新聞)

曾因「四方髮型」在網路爆紅的法律工作者肖洪飛，近日再次公開轉讓其社交平台帳號，引發關注。肖洪飛表示，自己已離開法律行業近兩年，近一年轉行從事珠寶玉石生意卻虧損嚴重，因經濟壓力增加，決定繼2025年轉讓抖音帳號後，再將經營多年的快手帳號對外轉讓。

據極目新聞報導，肖洪飛近日受訪時說明，此次轉讓的快手帳號由其本人持有，自2022年起經營至今，累積粉絲約26萬人、獲讚300餘萬次，共發布469則作品，多為過往以「法律相關肖主任」為主題的影片。該帳號自2025年1月13日發布最後一則影片後，已近一年未再更新。

肖洪飛指出，他已明確離開法律行業，未來也不會回歸。2025年間，他與他人合夥經營珠寶玉器生意，累計虧損超過百萬元，加上自媒體經營與帶貨成效有限，長期背負債務，需撫養三名子女，家庭負擔沉重。至於帳號最終轉讓價格，他表示並無預期，也不清楚市場行情。

目前，肖洪飛長期在江蘇從事二手車銷售相關的幕後運營工作，自稱回到原本修車出身的領域，已與過去的法律與自媒體圈子保持距離。對於先前涉及「殺豬盤」遭詐騙600萬元人民幣的案件，他表示暫無新進展。肖洪飛也提到，雖已轉換人生跑道，但仍保留著當年讓他受到關注的四方形髮型。

