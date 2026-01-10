我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

住養鯊豪宅、擁6飛機、女兒彈金鋼琴…網傳陳志四川網紅妻炫富

中國新聞組╱北京10日電
Eva時常搭乘私人飛機炫富。（小紅書）
Eva時常搭乘私人飛機炫富。（小紅書）

中國警方日前在中柬執法合作下，將跨境賭詐犯罪集團頭目陳志押解回國；隨著調查擴大，一名高調炫富的四川網紅盛傳是陳志妻子，過往炫富內容隨之遭到全面起底，包括擁有6架私人飛機、家裡養鯊、睡100萬(人民幣，下同，約14.5萬美元)名床、女兒彈金鋼琴。

綜合媒體報導，該名女子自稱「Eva」，原名李姓，來自中國四川南充。網傳她與陳志育有一子一女，以網紅身分活躍於小紅書抖音等平台，常分享私人飛機、遊艇、名牌珠寶與豪宅日常，被網民形容為「炫富天花板」。

報導指出，Eva曾多次公開家中陳設，最引發討論的是一座超大型嵌入式魚缸，推估長度可達數十米，造價恐逾百萬，且飼養的並非一般觀賞魚而是鯊，「養鯊豪宅」因此迅速在網路流傳。除居家陳設外，Eva多次曬出頂級名牌包款與珠寶，包含百萬等級的愛馬仕、香奈兒，以及限量名表。

女兒的生活同樣引人側目，不僅全身穿戴Dior、Chanel，還擁有一台全球唯一、以24K純金打造的史坦威鋼琴，造價高達數百萬元。

據報導，Eva曾多次分享搭乘私人飛機與遊艇環遊世界，甚至被爆料名下擁有六架飛機；她外出時常隨行保鏢與專屬攝影師，生活規格遠超一般炫富型網紅。

不過，隨著陳志遭到逮捕，相關炫富內容也被重新檢視，部分網民質疑其資金來源，並關注案件是否牽動家屬財務與生活。但Eva在小紅書與抖音的帳號目前已被清空，外界對其真實身分與與陳志的關係，仍有待官方釐清。

網傳陳志的女兒擁有全球唯一一台24K金打造的史坦威鋼琴。(取材自小紅書)
網傳陳志的女兒擁有全球唯一一台24K金打造的史坦威鋼琴。(取材自小紅書)
Eva(左)多次主動曬出與陳志的合影。(取材自小紅書)
Eva(左)多次主動曬出與陳志的合影。(取材自小紅書)

小紅書 抖音 愛馬仕

上一則

民調：中國軍力 首度成日本民眾最關切的防衛議題

下一則

年終獎領導30萬員工1萬 有人質疑遭停職 申萬期貨否認

延伸閱讀

中國特警押解 太子集團創辦人陳志被脫頭套曝狼狽

中國特警押解 太子集團創辦人陳志被脫頭套曝狼狽
陳志自柬埔寨被押解回中國 公安部將通緝其同夥

陳志自柬埔寨被押解回中國 公安部將通緝其同夥
北京：美國「退群」不是新聞 國際組織維護成員共同利益

北京：美國「退群」不是新聞 國際組織維護成員共同利益
詐團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國 CNN：已不可能在美國受審

詐團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國 CNN：已不可能在美國受審

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...