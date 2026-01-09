雀巢奶粉事件 中國務院食安辦要求召回相關產品 中媒：已召回30批次

國際食品大廠雀巢（Nestlé）嬰兒奶粉傳出品質疑慮。（美聯社）

國際知名大廠雀巢（Nestlé）的嬰兒奶粉，近日在例行監測時檢出仙人掌桿菌，全球至少12個國家召回相關產品。中國國務院 食安辦8日也表示已敦促雀巢召回，雀巢（中國）有限公司已按要求實施召回。

中國市場監管總局8日晚間在微信 號「市說新語」刊文指，中國國務院食安辦、市場監管總局第一時間督促雀巢（中國）有限公司認真落實企業主體責任，召回在中國境內銷售的相關批次產品，切實維護消費者合法權益。雀巢（中國）有限公司已按要求實施召回。

官方表示，將持續強化監管，做好相關工作，全力保障嬰幼兒配方乳粉品質安全。

據廣州日報，在國際召回事件後，雀巢中國方面隨後確認，中國市場少數產品可能受到影響，已啟動對部分特定批次嬰幼兒配方奶粉的回收工作。截至目前，中國市場的召回涉及力多精、鉑初能恩、舒宜能恩和惠氏膳兒加兒童成長奶粉共4個品牌，總計30個批次的產品。

該公司進一步指出，所有在中國市場註冊並銷售的雀巢特殊醫學用途嬰兒配方食品、超啟能恩、啟賦、S26鉑臻等主力產品系列均不受此次事件影響。雀巢中國強調，「截至目前，我們尚未收到與相關產品有關的任何不適報告」。