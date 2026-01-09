我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

元旦後 中國境內機票大跳水 最低0.9折 網：下班直接衝

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
元旦過後，中國國內多條航線機票大降價。圖為廣州白雲機場T3航站樓外。（新華社資料照片）
元旦過後，中國國內多條航線機票大降價。圖為廣州白雲機場T3航站樓外。（新華社資料照片）

元旦過後，中國國內多條航線機票價格「大跳水」，有的機票價格甚至低至1折、0.9折，有消費者選擇錯峰出遊，還有人說：「下班直接衝。」

據央視新聞，這幾天，廣州白雲機場有不少錯峰出遊的旅客。有旅客表示，元旦假期出遊，往返交通和住宿費用較高，現在出行更合適。

綜合廣州日報、每日經濟新聞報導，一家第三方售票平台業者表示，近期從廣州出發去往多個城市的機票價格低至200多元人民幣(約28美元)，例如1月7日，廣州到上海的最低票價為210元（不含稅），相當於打1.1折。

據報導，浙江杭州市民王女士表示，節後出行機票價格「大跳水」，她購買的1月9日杭州飛廣州機票價格僅需200多元，剛好撞上周五，可以在下班後直接「衝」。

報導指出，南京飛往瀋陽、長春、西昌、西雙版納、揭陽等熱門旅遊目的地的機票票價降幅也都超50%，出發至通遼、錫林郭勒等地機票甚至出現一折機票。

看新聞報導，在成都出發的航線中，降價幅度最為驚人，最低折扣甚至來到0.9折。例如，預訂近一個月內成都飛往杭州的航班僅需200元，飛往麗江、桂林或昆明的票價也多維持在190至220元之間，折扣率約在1.2至1.6折。

對於機票降價，民航業內人士表示，這和節後客流量減少有關，機票可以由航空公司進行適當調整。「這也屬於正常現象，符合節後的市場規律，有假期的旅客不妨趁著淡季撿漏出遊，享受低價優惠。」

儘管目前處於淡季低價期，業內人士提醒，這波「撿漏」機會可能不會持續太久。隨著1月中下旬學生陸續放寒假，加上隨之而來的春運壓力，預計機票價格將會再次出現波動並回升。

機票 春運

上一則

江西19歲男困柬 與母視頻時按「酒窩」暗示「救我」

下一則

刷單造假？ 千萬粉絲網紅帶貨只成交4單 廠商怒報警

延伸閱讀

路透：中國拘留6名成都秋雨教會成員

路透：中國拘留6名成都秋雨教會成員
廣州拆遷隊用霧炮機吹垃圾 驚現人造沙塵暴

廣州拆遷隊用霧炮機吹垃圾 驚現人造沙塵暴
廣州社區逼遷 霧炮機變揚塵機？街道辯：灑水車未裝水

廣州社區逼遷 霧炮機變揚塵機？街道辯：灑水車未裝水
與店家糾紛？成都男當人肉炸彈闖進豐田車店 1死4傷

與店家糾紛？成都男當人肉炸彈闖進豐田車店 1死4傷

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低