元旦後 中國境內機票大跳水 最低0.9折 網：下班直接衝

元旦過後，中國國內多條航線機票大降價。圖為廣州白雲機場T3航站樓外。（新華社資料照片）

元旦過後，中國國內多條航線機票 價格「大跳水」，有的機票價格甚至低至1折、0.9折，有消費者選擇錯峰出遊，還有人說：「下班直接衝。」

據央視新聞，這幾天，廣州白雲機場有不少錯峰出遊的旅客。有旅客表示，元旦假期出遊，往返交通和住宿費用較高，現在出行更合適。

綜合廣州日報、每日經濟新聞報導，一家第三方售票平台業者表示，近期從廣州出發去往多個城市的機票價格低至200多元人民幣(約28美元)，例如1月7日，廣州到上海的最低票價為210元（不含稅），相當於打1.1折。

據報導，浙江杭州市民王女士表示，節後出行機票價格「大跳水」，她購買的1月9日杭州飛廣州機票價格僅需200多元，剛好撞上周五，可以在下班後直接「衝」。

報導指出，南京飛往瀋陽、長春、西昌、西雙版納、揭陽等熱門旅遊目的地的機票票價降幅也都超50%，出發至通遼、錫林郭勒等地機票甚至出現一折機票。

看新聞報導，在成都出發的航線中，降價幅度最為驚人，最低折扣甚至來到0.9折。例如，預訂近一個月內成都飛往杭州的航班僅需200元，飛往麗江、桂林或昆明的票價也多維持在190至220元之間，折扣率約在1.2至1.6折。

對於機票降價，民航業內人士表示，這和節後客流量減少有關，機票可以由航空公司進行適當調整。「這也屬於正常現象，符合節後的市場規律，有假期的旅客不妨趁著淡季撿漏出遊，享受低價優惠。」

儘管目前處於淡季低價期，業內人士提醒，這波「撿漏」機會可能不會持續太久。隨著1月中下旬學生陸續放寒假，加上隨之而來的春運 壓力，預計機票價格將會再次出現波動並回升。