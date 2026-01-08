我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／財務諮詢、學貸指引… 善用市府免費資源改善財務

中國據傳最快本季放行Nvidia H200進口 部分機敏領域仍受限

霸王茶姬店員「徒手攪拌奶茶」影片瘋傳 門市遭殃了

中國新聞組／即時報導
霸王茶姬一門店工作人員徒手攪拌奶茶的視頻在網上廣泛傳播，據稱是為了追求熱度模仿「印度奶茶」制作。(視頻截圖)
霸王茶姬一門店工作人員徒手攪拌奶茶的視頻在網上廣泛傳播，據稱是為了追求熱度模仿「印度奶茶」制作。(視頻截圖)

近日，茶飲品牌「霸王茶姬」因一段「徒手攪拌奶茶」影片引發輿論風暴。影片中，一名身穿霸王茶姬工服的女店員未戴手套，徒手擠壓檸檬或橙片後，直接將手伸入杯內攪拌飲品，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，相關話題於近日登上微博熱搜，不少網友質疑其嚴重違反食品安全規範，對品牌形象與飲品衛生產生疑慮。

綜合香港01與紅星新聞報導，影片作者曾在留言區回應稱，拍攝時間為晚上9時、尚未正式打烊，後又改口表示飲品為打烊後需報損的廢棄物料，僅為娛樂擺拍，並強調拍攝前已洗手。然而相關說法未能平息爭議，多數網友直言無法接受，認為即便為報廢品，員工在工作場域內仍應遵守基本衛生規範，影片恐加深消費者對品牌管理鬆散的負面印象。

不少網友看到這條影片，紛紛發文批評霸王茶姬「噁心」、「再也不喝」、「花20塊買的奶茶你給我喝這種東西，天塌了」。但也有其他網友說，一看就是在「擺拍」，想要流量。還有其他霸王茶姬職員發文解釋，這個不會給顧客喝的，「她可能是在玩梗，在玩報廢的材料」。

事件延燒後，涉事帳號已設為私密，影片亦遭刪除。霸王茶姬客服回應表示，已記錄相關情況並交由內部跟進核查。另有記者依據作者IP位置致電福建漳州一門市，店方稱影片拍攝者並非該店員工，並強調門市報廢物料皆直接銷毀，不可能允許員工利用廢料拍片，若真發生類似情形，依公司規定恐面臨開除甚至停業整頓。

霸王茶姬於近日發布官方聲明，確認影片拍攝地點為福建漳州龍文寶龍廣場店，涉事店員為跟風網路熱梗博取流量，在即將打烊時使用當日報損廢棄物料擺拍，拍攝結束後物料即場倒掉，未對外銷售。品牌表示，該員工事後曾試圖以「打烊後操作」掩蓋錯誤，已嚴重違反公司規定，決定將其辭退；涉事門店即日起無限期停業整頓，門店店長及區域督導亦因管理失職遭到降職處分。

@8world.news

中国茶饮品牌霸王茶姬一名工作人员徒手制作奶茶的视频，引发网民对食品安全的担忧。霸王茶姬事后证实，涉事员工已解雇。#chagee #茶姬 #China #中国 Auto translation might not be accurate. Click to see original.

♬ original sound - 8视界新闻网 - 8视界新闻网

霸王茶姬一門店工作人員徒手攪拌奶茶的視頻在網上廣泛傳播，據稱是為了追求熱度模仿「...
霸王茶姬一門店工作人員徒手攪拌奶茶的視頻在網上廣泛傳播，據稱是為了追求熱度模仿「印度奶茶」制作。(視頻截圖)

霸王茶姬 香港 微博

上一則

艾菲爾電線塔、塞納河水溝 河南大爺拍「素顏巴黎」暴紅

延伸閱讀

奶茶變成準毒品？霸王茶姬陷咖啡因爭議

奶茶變成準毒品？霸王茶姬陷咖啡因爭議
中國軍事專家揭福建艦今年主要任務：完全形成戰鬥力

中國軍事專家揭福建艦今年主要任務：完全形成戰鬥力
五臟六腑全顛倒…福建發現「鏡面人」 醫：全球百萬分之一

五臟六腑全顛倒…福建發現「鏡面人」 醫：全球百萬分之一
內蒙機場幫擦行李箱 網友質疑「擺拍」機場：特色服務

內蒙機場幫擦行李箱 網友質疑「擺拍」機場：特色服務

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國