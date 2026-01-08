我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

不喜歡「營銷大師」標籤 雷軍稱聽了噁心 還扯上劉強東

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小米集團創始人雷軍開啟直播，全面回應「營銷大師」標籤。(直播截圖)
小米集團創始人雷軍開啟直播，全面回應「營銷大師」標籤。(直播截圖)

小米集團創始人、董事長、CEO雷軍日前開啟直播，回應外界對他「營銷大師」的標籤，表示當初在娛樂節目中被劉強東團隊開個玩笑，沒想到被人放大利用，「現在聽到『營銷』都有點噁心」還說要是友商說小米營銷做得好，那多半是汙蔑或帶有惡意。

每日經濟新聞報導，雷軍在直播中再次談及小米營銷，說自己被小米營銷搞怕了，網友們覺得哪裡不對就立刻投訴，自己會督促去改。

對於「營銷大師」的標籤，雷軍回憶稱，「營銷大師」這個標籤源於2013年或2014年一檔娛樂節目，節目中兩個團隊PK，一個由他領隊，另一個由劉強東領隊。對方小組商量千萬別跟雷軍比營銷，理由是他能賣出幾十萬台手機，後來這一說法就被放大了。

「現在我一聽到『營銷』這兩個字，都有點噁心。」雷軍坦言，當初在節目裡那樣說只是為了製造效果，本就是開玩笑，沒想到被友商和競爭對手加以利用。

雷軍還調侃稱，「很多人說不是小米產品好，是小米營銷好，各位你買的是小米的產品還是小米的營銷？所以我下次見到東哥，我一定要跟東哥請教一下，請東哥幫忙闢個謠，東哥營銷也很好。」

對於一個月掉粉20多萬，雷軍回應說，確實是掉了，但其實也只是0.6%。過去半年被詆毀得很慘，狀態不好。也沒怎麼拍視頻，掉點粉絲也很正常。

此外，雷軍表示，「我的微博基本上都是我自己寫的，我往往是早晨起來寫一堆在那擱著，在某個會議中間就發出去了。」雷軍稱，「可能給大家誤解，我好像每天都活在微博、抖音上，其實我每天的日程安排特別忙，我往往是在休息或者開會無聊摸魚的時候發一條。」

雷軍 小米 劉強東

上一則

1碗40元卻是預製菜？和府撈麵被爆澆頭、湯底撕袋倒入

下一則

「1盒內存條堪比1套上海房」 中國貿易商和金主紛囤貨

延伸閱讀

雷軍新年首場直播 喊小米汽車今年要賣出55萬輛

雷軍新年首場直播 喊小米汽車今年要賣出55萬輛
雷軍：2026年挑戰不少 盼小米汽車年銷售達55萬輛

雷軍：2026年挑戰不少 盼小米汽車年銷售達55萬輛
雷軍直播拆小米YU7 「清者自清」、「不要不停地自證」

雷軍直播拆小米YU7 「清者自清」、「不要不停地自證」
「清者自清」雷軍直播拆小米YU7回應爭議 盼外界勿誇大

「清者自清」雷軍直播拆小米YU7回應爭議 盼外界勿誇大

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包