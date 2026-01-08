不喜歡「營銷大師」標籤 雷軍稱聽了噁心 還扯上劉強東

小米集團創始人雷軍開啟直播，全面回應「營銷大師」標籤。(直播截圖)

小米 集團創始人、董事長、CEO雷軍 日前開啟直播，回應外界對他「營銷大師」的標籤，表示當初在娛樂節目中被劉強東 團隊開個玩笑，沒想到被人放大利用，「現在聽到『營銷』都有點噁心」還說要是友商說小米營銷做得好，那多半是汙蔑或帶有惡意。

每日經濟新聞報導，雷軍在直播中再次談及小米營銷，說自己被小米營銷搞怕了，網友們覺得哪裡不對就立刻投訴，自己會督促去改。

對於「營銷大師」的標籤，雷軍回憶稱，「營銷大師」這個標籤源於2013年或2014年一檔娛樂節目，節目中兩個團隊PK，一個由他領隊，另一個由劉強東領隊。對方小組商量千萬別跟雷軍比營銷，理由是他能賣出幾十萬台手機，後來這一說法就被放大了。

「現在我一聽到『營銷』這兩個字，都有點噁心。」雷軍坦言，當初在節目裡那樣說只是為了製造效果，本就是開玩笑，沒想到被友商和競爭對手加以利用。

雷軍還調侃稱，「很多人說不是小米產品好，是小米營銷好，各位你買的是小米的產品還是小米的營銷？所以我下次見到東哥，我一定要跟東哥請教一下，請東哥幫忙闢個謠，東哥營銷也很好。」

對於一個月掉粉20多萬，雷軍回應說，確實是掉了，但其實也只是0.6%。過去半年被詆毀得很慘，狀態不好。也沒怎麼拍視頻，掉點粉絲也很正常。

此外，雷軍表示，「我的微博基本上都是我自己寫的，我往往是早晨起來寫一堆在那擱著，在某個會議中間就發出去了。」雷軍稱，「可能給大家誤解，我好像每天都活在微博、抖音上，其實我每天的日程安排特別忙，我往往是在休息或者開會無聊摸魚的時候發一條。」