米蘭冬奧開幕前 武大靖退役 中國短道要靠誰？

快訊

中國新聞組／北京7日電
中國短道速滑奧運冠軍武大靖6日官宣退役。圖為2022年2月5日，他在北京2022年冬奧上慶祝中國隊奪冠。(新華社)
中國短道速滑奧運冠軍武大靖6日官宣退役。圖為2022年2月5日，他在北京2022年冬奧上慶祝中國隊奪冠。(新華社)

距離2026米蘭冬奧會開幕僅一個月時間，中國短道競速滑冰選手、兩屆冬奧冠軍武大靖，在央視「體壇零距離」節目中親口宣布結束運動員生涯。沒有盛大的退役儀式，像他初登冰場時一樣平靜，武大靖的低調引起全網熱議。

31歲的武大靖在接受主持人邵聖懿採訪時說，「退役了，結束了」，留下「默默無聞地來，安靜地離開」的告別宣言，為長達18年的冰雪征程畫上了質樸而厚重的句號。當晚，他在微博發布長文「致2025：冰刃未涼，熱愛永續」，強調「轉身不是落幕」。

據武大靖透露，他不打算辦退役儀式，因為初入場時是默默無聞的，現在退下來也沒必要大張旗鼓，安安靜靜離開也是給自己一個很好的念想。

職業生涯中，他共斬獲124枚獎牌，囊括16次世界杯男子500米冠軍，歷經索契、平昌、北京三屆冬奧會，並於2018平昌冬奧會、2022北京冬奧會兩度摘金。

如今，距離米蘭冬奧會僅剩一個月，中國短道速滑隊雖已實現滿額參賽，派出五男五女的陣容，但面臨的挑戰不容小覷。尤其當前世界短道速滑競爭已進入多強爭霸局面，加拿大、荷蘭全面崛起，南韓依舊人才濟濟。有分析指，武大靖的退役讓中國短道速滑隊的米蘭征程少了一顆定心丸，多了背水一戰的緊迫感。

據悉，武大靖目前是吉林大學體育學院教授，研究方向為體育教育訓練學，講授課程為滑冰。

中國短道速滑奧運冠軍武大靖6日官宣退役。圖為他在2018年平昌冬奧會上贏得男子5...
中國短道速滑奧運冠軍武大靖6日官宣退役。圖為他在2018年平昌冬奧會上贏得男子500米金牌。(新華社)

北京冬奧 微博 加拿大

米蘭冬奧剩1個月 中國名將武大靖退役：沒有遺憾只有坦然

IOC：即使烏戰結束 俄運動員不能代表國家參加米蘭冬奧

義大利新發現距今2億年「恐龍足跡牆」 鄰近2026冬奧場地

義大利岩壁發現數千個「恐龍腳印」鄰近2026冬奧場地

