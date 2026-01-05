我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」

馬杜洛首度在紐約受審有變數 紐時：辯方恐鎖定2打點

曾在亞洲盃砍42分「小巨人」張子宇職籃首秀 端出成績

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國女子籃球聯賽山東女籃對陣石家莊女籃的比賽中，「小巨人」張子宇迎來職業聯賽首秀。（新華社）
中國女子籃球聯賽山東女籃對陣石家莊女籃的比賽中，「小巨人」張子宇迎來職業聯賽首秀。（新華社）

中國女子籃球聯賽（WCBA）4日山東女籃對陣石家莊女籃的比賽中，2米26的「小巨人」張子宇迎來職業聯賽首秀。她替補出場拿到15分、6個籃板，幫助山東女籃106：93獲勝。

新華社報導，張子宇出生於2007年5月，身高2米26，司職中鋒。她在2024年U18女籃亞洲盃上表現驚艷，決賽砍下42分和14個籃板，榮膺賽事MVP（最有價值球員）；2025年女籃亞洲盃，她完成成年組首秀，場均貢獻15.6分和5.6個籃板，助中國隊奪得季軍。

張子宇職業首秀的比賽剛開始，山東隊就攻勢如潮，占據上風。首節，張子宇替補登場。首次出手被對手破壞後，她迅速調整，籃下投籃命中，斬獲了WCBA生涯第一個兩分。半場結束時，山東女籃51：45領先。第三節末段，張子宇再度登場，延續此前良好發揮，幫助球隊保持領先優勢，拿下一場勝利。

此役張子宇出戰12分鐘，貢獻15分、6個籃板。「張子宇適應還是比較快的，首秀表現得也不錯。不過她之前打的很多比賽達不到WCBA對抗強度，她還要繼續加強訓練。而且她上場之後，球隊整體防守輪轉出現了一些問題，也需要一段時間的磨合。」山東女籃主教練侯冰賽後說。

在十五運會女子籃球18歲以下組決賽中，張子宇展現出超強得分能力，15投13中拿下31分，幫助山東隊以96：73戰勝江蘇隊，奪得該項目金牌。

中國女子籃球聯賽山東女籃對陣石家莊女籃的比賽中，「小巨人」張子宇來職業聯賽首秀。...
中國女子籃球聯賽山東女籃對陣石家莊女籃的比賽中，「小巨人」張子宇來職業聯賽首秀。（新華社）
中國女子籃球聯賽山東女籃對陣石家莊女籃的比賽中，「小巨人」張子宇（左）迎來職業聯...
中國女子籃球聯賽山東女籃對陣石家莊女籃的比賽中，「小巨人」張子宇（左）迎來職業聯賽首秀。（新華社）

上一則

委國後川普還鎖定哥倫比亞、古巴？ 北京：與拉美團結應對國際變幻

延伸閱讀

不完美中的完美…幼園生籃球表演失手 同伴默契救場百萬點讚

不完美中的完美…幼園生籃球表演失手 同伴默契救場百萬點讚
婦帶孩子登門理論 山東女大生遭打傷 警1理由認定互毆

婦帶孩子登門理論 山東女大生遭打傷 警1理由認定互毆
山東台商捐贈32張機票 助台灣老兵骨灰葉落歸根

山東台商捐贈32張機票 助台灣老兵骨灰葉落歸根
山東台商捐贈32張機票 助高雄里長送老兵骨灰葉落歸根

山東台商捐贈32張機票 助高雄里長送老兵骨灰葉落歸根

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班
58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因