曾在亞洲盃砍42分「小巨人」張子宇職籃首秀 端出成績

中國女子籃球聯賽山東女籃對陣石家莊女籃的比賽中，「小巨人」張子宇迎來職業聯賽首秀。（新華社）

中國女子籃球聯賽（WCBA）4日山東女籃對陣石家莊女籃的比賽中，2米26的「小巨人」張子宇迎來職業聯賽首秀。她替補出場拿到15分、6個籃板，幫助山東女籃106：93獲勝。

新華社報導，張子宇出生於2007年5月，身高2米26，司職中鋒。她在2024年U18女籃亞洲盃上表現驚艷，決賽砍下42分和14個籃板，榮膺賽事MVP（最有價值球員）；2025年女籃亞洲盃，她完成成年組首秀，場均貢獻15.6分和5.6個籃板，助中國隊奪得季軍。

張子宇職業首秀的比賽剛開始，山東隊就攻勢如潮，占據上風。首節，張子宇替補登場。首次出手被對手破壞後，她迅速調整，籃下投籃命中，斬獲了WCBA生涯第一個兩分。半場結束時，山東女籃51：45領先。第三節末段，張子宇再度登場，延續此前良好發揮，幫助球隊保持領先優勢，拿下一場勝利。

此役張子宇出戰12分鐘，貢獻15分、6個籃板。「張子宇適應還是比較快的，首秀表現得也不錯。不過她之前打的很多比賽達不到WCBA對抗強度，她還要繼續加強訓練。而且她上場之後，球隊整體防守輪轉出現了一些問題，也需要一段時間的磨合。」山東女籃主教練侯冰賽後說。