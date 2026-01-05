我的頻道

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

全新小米YU7還沒開出交付中心…車主傻眼：後備箱無法開

中國新聞組／即時報導
熊女士給女兒訂購的小米YU7。（取材自都市現場）
江西省南昌一名消熊女士反映，訂了一台小米YU7電動汽車，卻在交付當天發現車輛後備箱無法開啟，且應急拉手失效，存在安全隱患。熊女士當場要求退車，門店卻遲遲未給出明確處理方案，最後靠「輿論壓力」才解決。

都市現場報導，熊女士說，半年前她為女兒訂購了一輛小米YU7電動汽車，孰料前往南昌市新建區小米汽車交付中心提車，還沒駛離現場，就發現後備箱無法正常開啟。

熊女士稱，無論是語音控制還是物理按鍵均無法啟動後備箱，門店工作人員多次嘗試後仍未解決。隨後，車輛被送至檢測區排查，但系統掃描結果顯示「軟件沒有任何問題」。

更令她擔憂的是，工作人員進入後備箱測試應急拉手時，該裝置同樣無法發揮作用。熊女士女婿劉先生當場急了：「應急拉手是最後一道逃生通道啊！萬一行駛途中發生意外，車門沒法打開，後備箱又打不開，人困在車裡怎麼辦？」

基於對安全性的顧慮，熊女士當場要求退車退款，「等了整整5個月，等來的卻是一輛有問題的車，質量根本沒保障，我怎麼敢要？」然而，門店僅回應需「上報處理」、「等待通知」，未提出具體解決方案。

此事鬧上媒體，雙方最終達成初步共識，熊女士對事件處理結果表示滿意。」。

業內人士指出，新車在交付環節即出現功能故障，且涉及安全裝置，反映出企業在產品質檢與售後回應機制上仍有提升空間。消費者權益的保障，不應依賴輿論介入，更有賴企業建立完善、透明且高效的問題處理流程。

報導稱，一場新車維權事件，暴露消費者花真金白銀買車，售後卻遭品牌推諉扯皮，難免讓人對品牌的品控和服務打上一個大問號。

熊女士為了這輛車等了整整5個月。（取材自都市現場）
