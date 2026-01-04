「格鬥女王」收大批男子私信自薦當男友 張偉麗回應了

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
張偉麗（左）稱收到大批「自薦」想當她對象的私信。（取材自新聞晨報）
中國「格鬥女王」、職業綜合格鬥運動員張偉麗，日前首度正式公開回應外界的疑問：「一個普通成年男子能打得過她嗎？」對此，她說，男女體能上雖然有先天的差距，但沒有經過專業訓練的普通人，是很難與受過專業格鬥訓練的人對抗的。

羊城晚報報導，現年35歲的張偉麗，來自河北省邯鄲市，是亞洲首位UFC世界冠軍。她去年2月在UFC312聯合主賽女子草量級中第四次衛冕冠軍，同年11月在UFC322蠅量級中獲得亞軍。

有「格鬥女王」的稱號的她，也有一身明顯的結實肌肉，外界常有人討論，一個普通未經格鬥訓練的男子，是否能打得過她？對此，張偉麗受訪時回答，她之前都是回答「我不打」，因為也確實沒與普通男子打過，但「我的訓練夥伴都是70公斤以上的男性，而且都是接受過專業訓練的」。但她也提到，培訓的男運動員都會收斂力道。

張偉麗表示，男女的力量與身體機能客觀上說是不一樣的，但有沒有訓練基礎還是有差，「沒有基礎的人你想和受過專業訓練的人對抗，是很難的。就比如說壓住對方，這需要技術，你沒有技術，想用身體蠻力去壓，是壓不住的」。

另一個網路上常出現的討論是，張偉麗「會不會家暴」的問題。她說，曾在直播中提到「對象不好找」，之後她的帳號私信就「爆炸」了，每天都收到好多男子「自薦」的訊息，有發照片的，還有說自己不想努力的，還有人說「我不怕挨揍，找我吧！」

張偉麗（左）稱收到大批「自薦」想當她對象的私信。（取材自羊城晚報）
張偉麗說，她當然不會家暴，也不懂這種「格鬥選手會家暴」的形象是哪裡來的。她曾半開玩笑說：「我打別人是要錢的，你給錢了嗎？你還想挨打？」

她也呼籲這些男子別在傳訊息給她，自己是不會在網上隨便徵婚的。她表示，家人並不催婚，而她看重緣分，也不著急結婚，現在盡情享受訓練和比賽的過程。

張偉麗（左）稱收到大批「自薦」想當她對象的私信。（取材自羊城晚報）
