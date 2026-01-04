寫「我的母親」走紅 農民工再寫「我的父親」感動全網

安大爺寫完作文「我的父親」後，視頻拍攝者向其支付稿費。（視頻截圖）

「我不滿父親的普通，好像我更普通，我不滿父親的渺小，好像我更渺小。我做著他做過的一切生計，走著他走過的幾畝田地，終於，我也成了父親，背起了日子。所以，該怎麼向你形容我的父親呢？他是一個很普通的大俠。」近日，因寫高考 作文「我的母親」走紅的農民工安大爺再寫作文「我的父親」，文字質樸真摯感動無數網友。

極目新聞報導，在新作中，他回憶了父親的一生，父親沉默寡言，但樸實勤懇，拉車時被土疙瘩砸中後繼續忍痛幹活。在安大爺自己成為父親後也開始理解父親，並讚譽父親是一位「很普通的大俠」。

給安大爺拍視頻的博主連先生表示，他是去年12月31日在太原火車站附近的勞務市場與正在找活的安大爺見的面，此次拍攝是與抖音 精選官方合拍的，延續了上次的拍攝模式，即讓安大爺寫一篇800字的作文，並向其支付了1000元人民幣(約143美元)的稿費。

安大爺在「我的父親」這篇文章中寫道，「夏天的時候母親來給我送了1000元，冬天到了的時候，父親也來給我送了1000元，真好！我的父親很普通，就和其他人的父親一樣。在我的記憶裡，他沉默寡言，不愛說話，起早摸黑，永遠在幹活，好像沒有閑下來的時候」、「我不滿父親的普通，好像我更普通，我不滿父親的渺小，好像我更渺小。我做著他做過的一切生計，走著他走過的幾畝田地，終於，我也成了父親，背起了日子。所以，該怎麼向你形容我的父親呢？他是一個很普通的大俠。」

安大爺是一名來自山西太原市古交市某村的農民。當地村民們稱他為「安老三」，今年60多歲，當年家裡兄弟姐妹一共八個。他讀過高中，當過兵，退伍回家後務農種地，也常去城裡打工。縱然生活瑣碎艱辛，但安大爺始終保持著充盈的精神世界。他習慣記錄、記憶遇到的好句子，家中門上張貼著自己書寫的「全家幸福」毛筆字。