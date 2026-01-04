我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

寫「我的母親」走紅 農民工再寫「我的父親」感動全網

中國新聞組／北京4日電
安大爺寫完作文「我的父親」後，視頻拍攝者向其支付稿費。（視頻截圖）
安大爺寫完作文「我的父親」後，視頻拍攝者向其支付稿費。（視頻截圖）

「我不滿父親的普通，好像我更普通，我不滿父親的渺小，好像我更渺小。我做著他做過的一切生計，走著他走過的幾畝田地，終於，我也成了父親，背起了日子。所以，該怎麼向你形容我的父親呢？他是一個很普通的大俠。」近日，因寫高考作文「我的母親」走紅的農民工安大爺再寫作文「我的父親」，文字質樸真摯感動無數網友。

極目新聞報導，在新作中，他回憶了父親的一生，父親沉默寡言，但樸實勤懇，拉車時被土疙瘩砸中後繼續忍痛幹活。在安大爺自己成為父親後也開始理解父親，並讚譽父親是一位「很普通的大俠」。

給安大爺拍視頻的博主連先生表示，他是去年12月31日在太原火車站附近的勞務市場與正在找活的安大爺見的面，此次拍攝是與抖音精選官方合拍的，延續了上次的拍攝模式，即讓安大爺寫一篇800字的作文，並向其支付了1000元人民幣(約143美元)的稿費。

安大爺在「我的父親」這篇文章中寫道，「夏天的時候母親來給我送了1000元，冬天到了的時候，父親也來給我送了1000元，真好！我的父親很普通，就和其他人的父親一樣。在我的記憶裡，他沉默寡言，不愛說話，起早摸黑，永遠在幹活，好像沒有閑下來的時候」、「我不滿父親的普通，好像我更普通，我不滿父親的渺小，好像我更渺小。我做著他做過的一切生計，走著他走過的幾畝田地，終於，我也成了父親，背起了日子。所以，該怎麼向你形容我的父親呢？他是一個很普通的大俠。」

安大爺是一名來自山西太原市古交市某村的農民。當地村民們稱他為「安老三」，今年60多歲，當年家裡兄弟姐妹一共八個。他讀過高中，當過兵，退伍回家後務農種地，也常去城裡打工。縱然生活瑣碎艱辛，但安大爺始終保持著充盈的精神世界。他習慣記錄、記憶遇到的好句子，家中門上張貼著自己書寫的「全家幸福」毛筆字。

安大爺此前表示，看到作文題「我的母親」時，他覺得有一種親切感，從思想上和心理上都很順，下筆就順理成章了。最後就實實在在，沒有任何浮誇的，將自己的親身經歷寫了出來。「別人說我的作文寫得好，但我對自己的評價永遠是『人是沒有止境的』。」此外，安大爺也特別感謝網友的支持。

安大爺此前接受采訪。(取材自極目新聞)
安大爺此前接受采訪。(取材自極目新聞)

高考 抖音

上一則

香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢

下一則

內地女遊港用餐 電子支付不成 大暴走揮刀襲警

延伸閱讀

「清者自清」雷軍直播拆小米YU7回應爭議 盼外界勿誇大

「清者自清」雷軍直播拆小米YU7回應爭議 盼外界勿誇大
被調包？江西博物院「米芾三札」墨色無變化、遭疑印刷品

被調包？江西博物院「米芾三札」墨色無變化、遭疑印刷品
蜜雪冰城紐約首店排長龍 美博主：本土品牌如何應對？

蜜雪冰城紐約首店排長龍 美博主：本土品牌如何應對？
貴州00後腦癱女做美妝博主 3年靠拍片幫家中還債40多萬

貴州00後腦癱女做美妝博主 3年靠拍片幫家中還債40多萬

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境