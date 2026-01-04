黑龍江景區秀3米高「冰封魚牆」 網調侃：服「冰」役

冰封魚牆展示的部分魚類。(視頻截圖)

近日，黑龍江一網友反映，同江市三江口生態旅遊區有一處冰封魚牆景觀，展示了20餘種江魚，該景觀清澈透明，較為壯觀。該魚牆高三米，寬八米，展示的魚類來自黑龍江和松花江，冰封魚牆為景點特色，在每年冬季進行定期展示。有網友調侃，這些魚在服「冰」役。

來源：YouTube

極目新聞報導，該網友拍攝的視頻內容顯示，在一處雪地上，不同品種的魚類被凍在同一面冰牆中，每種魚類的大小和數量均有差異，一旁標注著魚類的名字。視頻中展示的魚類有20餘種，包含中華鱘、馬哈魚、白漂子、梭鱸等，每種魚類的姿態均朝著同一個方向。

來自黑龍江同江市的王先生表示，12月30日，他在同江市三江口生態旅遊區遊玩時，發現江邊一處空地上有一面冰牆景觀，牆壁內凍著不同品種的魚類，一旁還有名字。王先生稱，這些魚類來自黑龍江和松花江，他第一次看到該景觀，便隨手拍了視頻記錄。

視頻引發討論，有不少網友調侃，「東北地區的水族館就是不一樣」、「這個炸著好吃，這個燉著好吃，那個怎麽做好吃呢」、「這些魚在黑龍江服『冰』役呢」、「怎麽做到朝著一個方向游」。

據報導，為迎接冬季旅遊季，同江市在各冰雪景區建設各類雪雕、冰雕及冰雪遊樂設施。三江口生態旅遊區啟動了冰封魚牆的搭建工作，魚牆高三米，寬八米，工作人員將同江盛產的「三花五羅十八子」嵌入透明冰磚，將赫哲族漁獵文化與冰雪藝術巧妙融合。