我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚴審婚姻關係…美公民配偶未同住 難拿綠卡

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

護士發視頻炫耀男友陪值班還配藥 院方：她腦子有問題

中國新聞組╱北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
山東青島一名護士炫耀男友陪自己值夜班，還幫忙配藥與點滴標籤操作，引發醫療界強烈關注。(視頻截圖)
山東青島一名護士炫耀男友陪自己值夜班，還幫忙配藥與點滴標籤操作，引發醫療界強烈關注。(視頻截圖)

山東青島一名護士近日在社交媒體發布影片，炫耀男友陪同自己值夜班，並讓男友在護士站內協助搬運物品、揉肩、書寫報告，甚至涉及配藥與點滴標籤操作，引發網友和醫療界強烈關注。該影片及該護士的社交帳號目前已無法查閱。

瀟湘晨報報導，影片中，一名手臂佈滿刺青的男子穿著便服，在護士站內活動。他不僅幫護士搬運物品、揉肩，還在護士台上書寫報告，甚至參與配藥和給點滴瓶貼標籤等專業醫療操作。發布影片的護士配文稱：「我和我的夜班搭子，休班來醫院上班，晚上下來醫院上班，現任聽班一職。」醫院內「聽班」一般指協助值班醫師完成診療工作的工作人員。

影片曝光後迅速引發熱議，不少醫療專業人士指出，涉事男子的行為嚴重違反醫療操作規範。有人指出，配液操作需嚴格遵循「三查七對」原則，一旦出錯，需立即停止輸液並觀察患者有無不良反應，錯誤甚至可能導致患者傷害。非專業人士操作點滴瓶、書寫護理記錄，更可能帶來安全風險。

不少網友認為，這名護士雖然以「炫耀伴侶陪班」為噱頭，但其行為已將病人安全置於風險之中，與專業護理規範嚴重不符。部分評論指出，若因此造成患者傷害，涉事人員將承擔法律責任，甚至可能面臨吊銷執業證的處分。

青島市李滄區聖德腦血管病醫院工作人員在2日證實，涉事護士確為該院員工，並表示「我們看到了她發的內容，這不是小事，我們會嚴肅處理。」隨後，青島市衛生健康委員會3日發布通報，確認護士在值班期間違反工作紀律，擅自帶非工作人員進入病房區協助工作。

通報指出，醫院已對涉事護士作出停職處理，市衛生健康綜合監督執法單位也已介入調查，將依法依規對涉事醫院及相關人員進行嚴肅處理。

根據《護理師條例》，護士在執業活動中如違反法令、規章或診療技術規範，可面臨警告、暫停執業6個月至1年，甚至吊銷執業證的處罰。

這起事件在社群媒體引發廣泛討論，醫療專業人士呼籲，醫院應加強對值班環境和流程的監管，嚴格禁止非工作人員干預醫療操作。

目前，青島市衛健部門和聖德腦血管病醫院均表示將持續跟進此事，確保處理結果公開透明，並針對內部管理及操作規範進行檢討與改進，以防類似事件再次發生。

山東青島一名護士近日在社交媒體發布影片，炫耀男友陪自己值夜班。(取材自微信)
山東青島一名護士近日在社交媒體發布影片，炫耀男友陪自己值夜班。(取材自微信)

社群媒體

上一則

約50個城市試點發票抽獎 網民：20多年前就玩過的梗

延伸閱讀

2026首跑剛奪冠 閩最快女護士張水華稱辭職了

2026首跑剛奪冠 閩最快女護士張水華稱辭職了
紐約2萬護理師通知醫院 最快12日大罷工…規模創紀錄

紐約2萬護理師通知醫院 最快12日大罷工…規模創紀錄
傷病時該到急診室或緊急護理中心 醫生這麼說

傷病時該到急診室或緊急護理中心 醫生這麼說
法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局

法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變