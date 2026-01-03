我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

中日關係緊張…蘇州動漫展 華男Cos日漫角色被押走

中國新聞組╱上海3日電
蘇州動漫展上一名男子COS「我的英雄學院」角色被押走。(取材自Ｘ平台)
蘇州動漫展上一名男子COS「我的英雄學院」角色被押走。(取材自Ｘ平台)

中日關係緊張之際，一名男子元旦在蘇州動漫展扮演「我的英雄學院」的角色，旋遭在場人士反制，還被多名保安押出場。與此同時，中共黨媒學習時報2日刊文點名日本桌球名將張本智和等人，呼籲警惕日本軍國主義在文娛體育領域的滲透。

社群訊息顯示，一場名為「Good Jump ACG新春年會」的動漫展1日在蘇州市登場。一名Cos「我的英雄學院」的男子現身場內，立刻遭到反制。他被數名保安包圍脫下假髮與外套後，又戴上紅軍帽向圍觀民眾行軍禮，引發一名Coser（角色扮演者）衝上前動粗，把他推倒在地。

影片顯示，這名男子隨後被數名保安押出場，仍在會場外未離去。多名保安又趨前要把他帶走，該名男子最後成功逃脫。

對此，多名網友在微博相關討論區指這名男子是故意挑釁的「反華分子」；但也有一些網友感嘆現在動漫活動封殺日本IP元素。

2020年，日本知名動畫「我的英雄學院」因為推出名為「志賀丸太」的反派角色，該取名被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，因此在中國遭到全面抵制。其後，只要在中國Cos英雄學院角色，都被稱為「櫃子」（鬼子的諧音，日本動漫辱華角色）遭反制。

中共黨媒學習時報2日刊出題為「警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」一文，點名張本智和等人，引發社群關注。

文章稱，一段時期以來，日本文體界接連出現夾帶軍國主義元素的行為。在體育領域，足球運動員三笘薰與二戰戰犯相關卡片合影、桌球運動員張本智和等人參拜供奉侵略戰爭戰犯的東鄉神社；在文藝領域，偶像團體Snow Man在專輯預告中植入刻有戰犯名字和侵略戰爭年份的武士刀，動漫、電競等作品中屢次出現「旭日旗」、「731部隊」等象徵符號。

文章宣稱，這些行為並非孤例，而是「日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史的具體表現」。此類行徑不僅嚴重傷害受害國民眾感情，也對地區和平穩定構成現實的威脅，國際社會必須予以高度警惕。

湖南女大生登長城 淚誦毛澤東清平樂暴紅 網讚破380萬

文物又出事 洛陽博物館唐陶馬「斷腿」 館方：黏接劑老化

點名三笘薰、張本智和 中控日右翼藉文體活動美化侵略歷史

蘇州動漫展 男子COS「我的英雄學院」角色被押走

60歲蘇州女考營養師 為98歲父做3餐 讓他「年輕30歲」

中日關係持續緊張 46條航線未來兩周「0航班」

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

