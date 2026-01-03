中日關係緊張…蘇州動漫展 華男Cos日漫角色被押走

蘇州動漫展上一名男子COS「我的英雄學院」角色被押走。(取材自Ｘ平台)

中日關係緊張之際，一名男子元旦在蘇州動漫展扮演「我的英雄學院」的角色，旋遭在場人士反制，還被多名保安押出場。與此同時，中共 黨媒學習時報2日刊文點名日本 桌球名將張本智和等人，呼籲警惕日本軍國主義在文娛體育領域的滲透。

社群訊息顯示，一場名為「Good Jump ACG新春年會」的動漫展1日在蘇州市登場。一名Cos「我的英雄學院」的男子現身場內，立刻遭到反制。他被數名保安包圍脫下假髮與外套後，又戴上紅軍帽向圍觀民眾行軍禮，引發一名Coser（角色扮演者）衝上前動粗，把他推倒在地。

影片顯示，這名男子隨後被數名保安押出場，仍在會場外未離去。多名保安又趨前要把他帶走，該名男子最後成功逃脫。

對此，多名網友在微博 相關討論區指這名男子是故意挑釁的「反華分子」；但也有一些網友感嘆現在動漫活動封殺日本IP元素。

2020年，日本知名動畫「我的英雄學院」因為推出名為「志賀丸太」的反派角色，該取名被指是綜合二戰日軍731部隊發現的細菌名稱和人體實驗者代稱，因此在中國遭到全面抵制。其後，只要在中國Cos英雄學院角色，都被稱為「櫃子」（鬼子的諧音，日本動漫辱華角色）遭反制。

中共黨媒學習時報2日刊出題為「警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」一文，點名張本智和等人，引發社群關注。

文章稱，一段時期以來，日本文體界接連出現夾帶軍國主義元素的行為。在體育領域，足球運動員三笘薰與二戰戰犯相關卡片合影、桌球運動員張本智和等人參拜供奉侵略戰爭戰犯的東鄉神社；在文藝領域，偶像團體Snow Man在專輯預告中植入刻有戰犯名字和侵略戰爭年份的武士刀，動漫、電競等作品中屢次出現「旭日旗」、「731部隊」等象徵符號。

文章宣稱，這些行為並非孤例，而是「日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史的具體表現」。此類行徑不僅嚴重傷害受害國民眾感情，也對地區和平穩定構成現實的威脅，國際社會必須予以高度警惕。