文物又出事 洛陽博物館唐陶馬「斷腿」 館方：黏接劑老化

洛陽博物館出現文物破損事件，苦主為唐代彩繪貼金陶馬。(取材自微博)

中國博物館再度傳出文物保護事故，河南 洛陽博物館一隻距今逾千年的唐代彩繪貼金陶馬，被發現在展示櫃內倒下，腿部斷裂。由於中國文博系統「監守自盜」醜聞風波未停，事件引發關注；館方回應，是黏接劑老化導致發生傾倒，強調並非人為破壞，目前已轉移至修復中心。

根據網路流傳的影片與照片顯示，該件陶馬倒臥在玻璃展櫃內，右側兩足斷裂成碎片，畫面令人惋惜。多家媒體指出，這件文物於1988年4月在河南偃師市出土，高約40公分，一蹄騰空、三蹄著地，造型矯健生動，周身施以彩繪並貼金裝飾，是唐代喪葬制度與陶塑工藝的重要實物例證，具有相當高的歷史與藝術價值。

一名熟悉館內狀況的導遊透露，1日傍晚6時左右，該陶馬仍正常展示，不久後便傳出「馬倒了」消息；隔日再前往時，展櫃內已更換其他展品。洛陽博物館2日對外說明，該文物出土時即屬碎裂狀態，約10多年前經修復後展出，因原始修復部位黏接劑隨時間老化開裂，導致文物在展櫃內自行傾倒，並非外力或遊客所致。

新華社報導，館方表示，事發後已第一時間啟動應急預案，將文物轉移至修復中心，後續將依專業流程修復；同時也已全面展開展廳文物安全隱患專項排查，以防止類似事件再次發生。

值得注意的是，近年中國文博系統風波頻傳，從南京博物院捐贈案牽扯出名畫疑遭盜賣，到多起遊客推倒、損毀文物事件，讓外界質疑文物保護與管理機制是否到位。央視網曾統計，2012年至2021年間，因故意損毀文物而入罪的案例多達數十件，顯示相關問題並非個案。

在此背景下，官方也同步推動全國性文物保護基礎工程。自今年元旦起，中國已啟動為期4年的古代木結構建築普查，將調查500座以上唐至清代古建築的木材與保存狀況，建立系統性資料庫。外界認為，如何將制度性調查成果落實到博物館日常管理，將是避免文物「再出包」的關鍵。