我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

文物又出事 洛陽博物館唐陶馬「斷腿」 館方：黏接劑老化

中國新聞組╱北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛陽博物館出現文物破損事件，苦主為唐代彩繪貼金陶馬。(取材自微博)
洛陽博物館出現文物破損事件，苦主為唐代彩繪貼金陶馬。(取材自微博)

中國博物館再度傳出文物保護事故，河南洛陽博物館一隻距今逾千年的唐代彩繪貼金陶馬，被發現在展示櫃內倒下，腿部斷裂。由於中國文博系統「監守自盜」醜聞風波未停，事件引發關注；館方回應，是黏接劑老化導致發生傾倒，強調並非人為破壞，目前已轉移至修復中心。

根據網路流傳的影片與照片顯示，該件陶馬倒臥在玻璃展櫃內，右側兩足斷裂成碎片，畫面令人惋惜。多家媒體指出，這件文物於1988年4月在河南偃師市出土，高約40公分，一蹄騰空、三蹄著地，造型矯健生動，周身施以彩繪並貼金裝飾，是唐代喪葬制度與陶塑工藝的重要實物例證，具有相當高的歷史與藝術價值。

一名熟悉館內狀況的導遊透露，1日傍晚6時左右，該陶馬仍正常展示，不久後便傳出「馬倒了」消息；隔日再前往時，展櫃內已更換其他展品。洛陽博物館2日對外說明，該文物出土時即屬碎裂狀態，約10多年前經修復後展出，因原始修復部位黏接劑隨時間老化開裂，導致文物在展櫃內自行傾倒，並非外力或遊客所致。

新華社報導，館方表示，事發後已第一時間啟動應急預案，將文物轉移至修復中心，後續將依專業流程修復；同時也已全面展開展廳文物安全隱患專項排查，以防止類似事件再次發生。

值得注意的是，近年中國文博系統風波頻傳，從南京博物院捐贈案牽扯出名畫疑遭盜賣，到多起遊客推倒、損毀文物事件，讓外界質疑文物保護與管理機制是否到位。央視網曾統計，2012年至2021年間，因故意損毀文物而入罪的案例多達數十件，顯示相關問題並非個案。

在此背景下，官方也同步推動全國性文物保護基礎工程。自今年元旦起，中國已啟動為期4年的古代木結構建築普查，將調查500座以上唐至清代古建築的木材與保存狀況，建立系統性資料庫。外界認為，如何將制度性調查成果落實到博物館日常管理，將是避免文物「再出包」的關鍵。

河南

上一則

中日關係緊張…蘇州動漫展 華男Cos日漫角色被押走

下一則

配備電磁彈射的兩棲小航母 四川艦穩步海試

延伸閱讀

中國博物館又出事「唐代彩繪貼金陶馬」展櫃內破損倒下

中國博物館又出事「唐代彩繪貼金陶馬」展櫃內破損倒下
宋元明清名家真跡進4博院 龐萊臣「虛齋珍寶」公諸於民

宋元明清名家真跡進4博院 龐萊臣「虛齋珍寶」公諸於民
亞洲周刊微博帳號被封鎖 因報導南京博物院文物盜賣？

亞洲周刊微博帳號被封鎖 因報導南京博物院文物盜賣？
被質疑調包 江西博物館稱所展出的米芾作品為原件

被質疑調包 江西博物館稱所展出的米芾作品為原件

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位