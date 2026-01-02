「最快女護士」新年首場馬拉松奪冠：希望未來充滿力量

張水華領獎。（視頻截圖）

1月1日，「最快女護士」張水華在2026年東極撫遠新年馬拉松中獲得女子組第一名，同時打破了女子馬拉松賽會紀錄，這意味著她將獲得1萬5000元的總獎金。

九派新聞報導，張水華在發表獲獎感言時表示，跑完這場馬拉松，她的感受特別深。「這裡雖然是馬拉松的終點，但對於我來說是2026年的新起點。」她表示，新的一年希望繼續保持熱愛，「不管未來如何選擇，我都希望我的未來可以像東極馬拉松的陽光一樣，充滿希望和力量，來年我一定還來撫遠。」

此前據向陽視頻消息，1月1日，黑龍江佳木斯，2026年東極撫遠新年馬拉松正式開跑。「最快女護士」張水華跑出2小時53分54秒的成績，奪得女子全馬組第一名。

早在去年12月29日，張水華發布最新視頻，宣布將參加2026年東極撫遠新年馬拉松。「把舊年的疲憊，甩在身後；把新年的晨光，穿在身上。」視頻中，張水華稱：「這次我參加的是全程組，預祝此次賽事圓滿成功，也祝願所有跑友能夠安全完賽。」這是張水華清空其社交平台所有作品後的第一條視頻。

此前，張水華因哈爾濱馬拉松賽後的採訪，引發全網熱議。據新京報報導，張水華表示，落淚並非哭訴領導施壓排班，而是對自身艱辛付出的情緒釋放——如同備戰考生錯失機會的辛酸。她曾在答應替同事值夜班後，才趕赴賽場。

不過，相關爭議隨後升溫。12月10日，福建醫科大學附屬第一醫院發布通報，稱依規依紀對張水華違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休的問題作出處理，給予警告處分6個月，期間不得晉升，並取消年度評優資格。院方同時表示，在遵紀守法、不影響本職工作的前提下，鼓勵員工發展個人興趣。

通報顯示，張水華未報批即與運動品牌361度簽約代言並取得報酬，構成違規兼職；此外，為參賽多次調班，其中一次以虛假理由獲得調休，影響科室正常排班。該處分文件原為內部文件，外流原因目前仍在調查中。因爭議影響，361度已宣布與其解約。

近年來，張水華頻繁參賽並取得多項佳績，僅在近50天內，她便連續參加五場馬拉松，曾在東營、宜昌、常州等賽事中奪冠或名列前茅，累計獲得多筆獎金。

面對外界關於如何平衡工作與跑步的質疑，張水華曾表示，護士工作與馬拉松並不衝突，跑步反而能讓她在工作中保持更好的精神狀態，並強調自己會在感到疲勞時及時調整休息。