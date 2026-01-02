湖南男元旦開直升機回老家 80多公里只花15分鐘…網：好羨慕

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
湖南永州男子帶妻兒開直升機回老家過元旦，80多公里路程開飛機只需15分鐘。(取材自極目新聞)

「開飛機回爺爺家過元旦！」2025年12月31日，湖南永州一網友分享其帶妻子和兩個兒子駕駛直升機回老家過元旦的經歷，讓不少網友羨慕。

極目新聞報導，視頻中，兩個小朋友透過石頭剪刀布的形式決定誰坐前排，最後哥哥獲勝。在直升機飛行過程中，沿途永州大地的美好景色清晰可見，很快，飛機降落在一個停機位上。有網友評論稱：「永遠不會堵車。」

「我以前當兵時就是飛行員，2023年花費500多萬元(人民幣)購買了這架羅比遜R44型直升機。」直升機駕駛員陳俊表示，他平時在城裡做生意，和妻兒住在永州市區，距離家鄉永州東安縣鹿馬橋鎮約80公里，開車需要一個多小時，駕駛直升機從永州市區回家鄉只需要約15分鐘。

陳俊介紹，父親居住在鄉下，平時他父親想兩個孫子了，他都會駕駛飛機帶小孩回老家玩，2025年12月31日下午他就帶著妻兒回家和家人一起過元旦。

「我們經常開飛機回老家，村裡人也都見怪不怪了，不少鄉親還坐過我的飛機，這就是一個交通工具。」陳俊介紹，近年來國家非常重視低空經濟的發展，他算是第一批進入這一行業的人，目前他的公司擁有十多架飛機，平時開展旅遊觀光、培訓、科普、應急救援等工作。

