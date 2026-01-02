又不抵制了？北京壽司郎跨年夜排隊超3000桌 排6小時才吃上

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
壽司郎店前的候位人潮。（取材自微博）
壽司郎店前的候位人潮。（取材自微博）

有北京網友在網上發帖，稱在2025年最後一天和朋友在壽司郎西單大悅城店排隊超過3000桌，他們從傍晚5點半到現場一直等到晚上11點才吃上飯。帖文衝上微博熱搜，不少網友直呼離譜：「政府正在抵制日本，這些人非吃不可嗎」、「口嫌體正直」、「瘋了」；也有網友質疑餐廳是否刻意未過濾重複取號才有這麼誇張的候補數字。

據瀟湘晨報報導，這名網友是2025年12月31日發文，稱他們一行3人，當天傍晚5點半到現場取號，17:52拿到取號小票，排隊號碼顯示第3106號。取號後網友稱和朋友哪裡都沒有去，一直在現場等待叫號，直到晚上11點才吃上，差不多也是門店最後一桌客人了。

對於這次為了這餐飯等了近6小時經歷，該網友寫下「我的人生還會有很多錢和很多愛，但再也不會有一年最後的夜晚和朋友在壽司郎等3000桌的飯……」。

帖文沒多久衝上微博熱搜引發熱議，不少網友認為，政府正抵制日本之際，仍有這麼多人跑去吃日料，實在不宜，「又不是非吃不可，忍一下不行嗎」，「排6個小時吃日料，瘋了」，「無法理解，在好吃的食物需要排隊等位的，我都不會吃」，「深圳壽司郎3天，每個時間段全部排滿了，太恐怖」，「可笑」，「看到有人直接去天津吃了」，「這也太離譜了」。

據網易報導，當時有其他候位客人掏出計算器算出「按每桌10分鐘算，咱們得等到明天早上？」只見店員小姐姐憋著笑遞上溫水說「我們今天準備了加時營業方案，肯定讓您吃上飯」，讓原本想打消排隊候位念頭的這些客人又決定坐了下來繼續等。有網友據此質疑這超過3000桌的候位名單其實是促銷手法。

