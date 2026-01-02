我的頻道

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

川男名字諧音「兒子」想改名 網：我叫楊偉我改了嗎

中國新聞組／北京2日電
四川一市民因名字諧音「兒子」想改名，公安局表示，諧音違背公序良俗的，可提出申請。網友熱議，「我叫楊偉我改過嗎」、「有個姓茍的村子，集體改姓了」、「我叫殷靜我改過嗎？我還是個女生呢」、「我叫辛焦，我抱怨過嗎」、「古巨基、張根碩，表示笑而不語」。

極目新聞報導，四川涼山鹽源縣一位市民近日通過問政平台「問政四川」諮詢，因其名字諧音「兒子」，故想申請改名，想知道流程。鹽源縣人民政府辦公室在問政平台上，公布承辦單位鹽源縣公安局關於上述市民諮詢的回覆。

回覆寫道，根據《涼山州公安機關戶籍管理工作規範》（試行）之規定成年人原則上不予變更姓名，有下列情形之一的，可以申請變更姓名：父母離婚、再婚的未成年子女；依法被收養或者收養關係變更的；姓名或姓名的諧音違背公序良俗的；名字中含有冷僻字；戶口登記機關認定可以變更的其他情形。

據報導，2025年11月，曾有一位市民在問政四川求助稱，因其姓名中含有歧視性詞匯，一直想更改，但看到網友分享的改名經歷，發現流程繁瑣，需要村、鎮蓋章、鎮派出所蓋章、村鎮證明等。其求助稱不知涼山是否也可以簡化辦事流程，便民也減少工作人員的事務。

涼山州公安局於2025年11月19日回覆該網友，因目前涼山州公安局治安管理支隊還未接到上級公安機關簡化流程的文件，所以只能按照原流程及所需材料辦理。

報導稱，北京策略（南京）律師事務所朱雪律師指出，根據中國《民法典》第1012條的規定，自然人有權變更姓名，但是不得違背公序良俗。該網友因姓名諧音「兒子」，按常理而言，故只要其申請變更後的名字不違背公序良俗，行政機關就應當予以變更。

歧視

古巨基時隔5年升格2寶爸 57歲愛妻「超高齡」迎第二胎

四川街頭驚見紅衣女 夜攔公交車後磕頭爬行 網嚇：借命儀式？

四川景區月薪5萬招「腹肌陪滑官」 身高185、會公主抱

磷蝦油保健品「零磷脂」 同仁堂道歉：將清理品牌

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

