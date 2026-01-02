川男名字諧音「兒子」想改名 網：我叫楊偉我改了嗎

四川一市民因名字諧音「兒子」想改名，公安局表示，諧音違背公序良俗的，可提出申請。網友熱議，「我叫楊偉我改過嗎」、「有個姓茍的村子，集體改姓了」、「我叫殷靜我改過嗎？我還是個女生呢」、「我叫辛焦，我抱怨過嗎」、「古巨基、張根碩，表示笑而不語」。

極目新聞報導，四川涼山鹽源縣一位市民近日通過問政平台「問政四川」諮詢，因其名字諧音「兒子」，故想申請改名，想知道流程。鹽源縣人民政府辦公室在問政平台上，公布承辦單位鹽源縣公安局關於上述市民諮詢的回覆。

回覆寫道，根據《涼山州公安機關戶籍管理工作規範》（試行）之規定成年人原則上不予變更姓名，有下列情形之一的，可以申請變更姓名：父母離婚、再婚的未成年子女；依法被收養或者收養關係變更的；姓名或姓名的諧音違背公序良俗的；名字中含有冷僻字；戶口登記機關認定可以變更的其他情形。

據報導，2025年11月，曾有一位市民在問政四川求助稱，因其姓名中含有歧視 性詞匯，一直想更改，但看到網友分享的改名經歷，發現流程繁瑣，需要村、鎮蓋章、鎮派出所蓋章、村鎮證明等。其求助稱不知涼山是否也可以簡化辦事流程，便民也減少工作人員的事務。

涼山州公安局於2025年11月19日回覆該網友，因目前涼山州公安局治安管理支隊還未接到上級公安機關簡化流程的文件，所以只能按照原流程及所需材料辦理。

報導稱，北京策略（南京）律師事務所朱雪律師指出，根據中國《民法典》第1012條的規定，自然人有權變更姓名，但是不得違背公序良俗。該網友因姓名諧音「兒子」，按常理而言，故只要其申請變更後的名字不違背公序良俗，行政機關就應當予以變更。