漲價空歡喜…江蘇男網購2.4公斤銀條 商家寧挨罰不發貨

中國新聞組／北京2日電
2025年12月26日，甘肅白銀，投資銀條。（取材自揚子晚報／視覺中國）
2025年銀價劇烈波動，一些消費糾紛也隨之浮現。近日，江蘇徐先生遭遇「空歡喜一場」的困擾。

紅星新聞報導，徐先生2025年12月25日在某平台花3.68萬元（人民幣，下同，約5200美元）購買2400克銀條，付完款後第二天，店鋪竟「清空」，承諾的發貨日期早已過去，銀條卻不見蹤影。商家客服失聯，平台建議退款，權益陷入僵局。

徐先生表示，12月25日，他在某平台「溫州某生活紡」店鋪，分四筆訂單購買了總計2400克（2.4公斤）白銀。

「我買的時候，這家店的價格是每克15.3元，別的店鋪要貴幾毛，我就挑划算的買了。」徐先生說，他總共花費3萬6836元，買24個100克規格的銀條。該商品的購買須知中寫道：「本產品為銀條不保價，由於白銀行情有波動風險，付款後如果售價下跌不退差價，價格上漲也不需要付差價。」

徐先生下單後，店鋪卻遲遲不出貨。 「當時預計出貨時間是12月27日，但到期後還是未出貨。」徐先生表示，下單後隔天，店鋪商品就被清空，店鋪人工客服也聯絡不上。徐先生認為，商家不出貨的主要原因，其實就是白銀價格上漲。買完第二天銀價就開始上升，到12月29日左右，銀價突破20元/克，到2026年1月1日，銀價回落至16.82元/克。

徐先生提供的簡訊紀錄顯示，12月29日，平台回覆稱，徐先生在該平台商城反饋的訂單發貨問題，由於商家超時未發貨，平台會催促盡快發貨，並持續跟進，有進展會主動告知。 12月30日，平台回覆稱，關於出貨問題，已盡最大努力催促商家，為不耽誤時間，建議可申請退款選購其他商品。

徐先生表示，商品簡介裡寫了「漲跌都發貨」，他認為，目前商家要麼發貨，要麼按現在的行情賠償。

據報導，平台上的「溫州某生活紡」顯示銷量為929單，等級為「銅牌店鋪」，但目前已無任何商品在售。店舖企業名稱為溫州某機械有限公司。該公司法定代表人支先生表示，「那個網店是之前暑假請了七、八個大學生實習做的，他們做完就走，帳號之後就沒運營，也沒再發過東西。」支先生表示，該網店2025年7月份註冊，實際只運營了一、兩個月，空了三、四個月，「都不知道有這回事。」

「我的態度就是商務層面的事讓商務解決，平台的事交給平台處理。」支先生表示，如果銀價漲了，有些人專門盯著那些不運營的店鋪，以低價大量買貨，「商家不發貨就鬧，那不亂套了？」他還稱，該消費者在網上一口氣下了3萬塊的單動機不純。支先生表示，願意接受消費者申請的退款，也願意接受平台罰款，但拒絕以訂單出貨。

