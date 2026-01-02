五臟六腑全顛倒…福建發現「鏡面人」 醫：全球百萬分之一

我的頻道

中國新聞組／福州2日電
反轉的臟器CT影像。（取材自福建衛生報）
反轉的臟器CT影像。（取材自福建衛生報）

心臟長在右邊，肝臟、脾臟全「長反了」，五臟六腑像照鏡子一樣顛倒，福建近日發現了一例「鏡面人」，全球僅百萬分之一。當「鏡面人」遇上膽道疾病需要手術時，其解剖結構的「全盤反轉」，對醫生來說，簡直是一場對技術與思維定式的終極挑戰。

福建衛生報報導，近日，福建醫科大學吳孟超紀念醫院肝膽外科迎來一位特殊患者陳先生（化名）。

陳先生因腹痛、皮膚發黃前往醫院檢查，檢查結果令人意外：不僅查出有膽總管結石，更驚人的是，他的右位心、完全內臟反位，通俗說，就是「五臟六腑像照鏡子一樣長反了」。當地醫院看到片子直搖頭：「解剖結構全反了，手術風險太高，我們做不了。」

陳先生輾轉多地求醫無果，最終慕名找到李海濤主任醫師團隊。面對這百萬分之一的罕見病例，李海濤一句話擲地有聲：「只要有一線希望，就不能讓患者絕望。」

手術難度有多大？打個比方：普通人做手術靠「左肝右脾」的方向感，而「鏡面人」相當於要把所有解剖知識「倒過來用」——腹腔鏡鏡頭下的視野是反的，器械操作要左右手互換，稍有不慎就可能誤傷血管和膽管。

據報導，為確保萬無一失，李海濤及其團隊開啟「逆向備戰」：聯合影像科重建3D鏡像模型，消化內科預判術中可能出現的膽道變異，麻醉科定制「反方向」監護方案，手術室護理團隊反覆演練器械擺放……李海濤表示：「我們要在手術台上『活』成一個『鏡面人』，才能精準找到結石的位置。」

手術當天，李海濤站在手術台前，眼前的腹腔鏡畫面是「反」的——本該在左邊的肝臟，此刻在右邊；本該在右邊的膽管，此刻在左邊。他雙手握著器械，像「左手畫方右手畫圓」般逆向操作。

腹腔鏡負責「探路」，膽道鏡深入膽管「抓石頭」，李海濤巧妙避開變異的血管，從擴張的膽囊管斷端精準取凈結石，避免了傳統手術「長期帶T管」的痛苦。

報導稱，整個手術僅用兩小時，出血量不到50ml，堪稱「教科書級」的精準操作。術後一周，患者陳先生就已康復出院了。

