我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

元旦上架 飛天茅台線上直銷擋黃牛 每輪不到30秒就清空

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「i茅台」正式上架飛天53%vol 500ml貴州茅台酒，售價1499元。(取材自界面新聞)
「i茅台」正式上架飛天53%vol 500ml貴州茅台酒，售價1499元。(取材自界面新聞)

對許多中國民眾來說，今年元旦除了跨年，另一件重要的事是「搶茅台」。貴州茅台在2025年最後一天宣布取消分銷制，2026年首日上午9點線上開賣以1499元（人民幣，下同）官方指導價53度500ml飛天茅台消息一出，大批民眾摩拳擦掌，儘管每人每日限購12瓶，昨開售就秒光，之後每隔五分鐘補貨仍30秒快速售罄。市場人士稱，此次貴州茅台線上直銷意在打擊炒作，藉奪回市場定價權終結黃牛，這也是貴州茅台渠道變革打響的第一槍。

據大象新聞報導，2026年1月1日，「i茅台」正式上架飛天53%vol 500ml貴州茅台酒，售價1499元。本次主要上架的是2026年的新飛天茅台，每人每日限購12瓶，投放從9點開始，每五分鐘投放一次，每次僅不到30秒便被清空，為數不多能選擇購買的幾次中，系統也因「庫存不足」、「系統繁忙」而卡住，截至9點30分，本次2026年飛天茅台投放已結束，且全部售罄。

據了解，此次飛天茅台登陸i茅台，是茅台營銷體系全面市場化轉型的關鍵一步。就在三天前的12月28日，茅台剛剛在經銷商聯誼會上宣布取消分銷制，這一系列動作劍指一個核心目標——奪回市場定價權。

i茅台平台自2022年5月上線以來，已積累6784.86萬註冊用戶，2025年第一季度，茅台直銷收入已占比約45.89%。隨著飛天茅台上線i茅台，這一比率有望進一步提升。

長期以來，茅台實行「價格雙軌制」，經銷商出廠價約1169元，而市場零售價卻常飆升至2500元甚至高達3000元，巨大的價差催生龐大的套利空間，也助長黃牛和部分經銷商囤貨，攫取本應屬於茅台的利潤。2025年年初，飛天茅台市場批發價還在2320元/瓶左右，年底一度跌至1499元/瓶，跌幅超過30%，不僅損害品牌形象，更積累巨大的社會庫存風險。

茅台此次改革，正是要通過直面消費者，掌握真實的消費數據，從而重新掌控定價權。經銷商的出廠價與1499元直銷價之間330元的差價，未來絕大部分將成為公司的直接增量營收和利潤。

「這絕對是黃牛的噩夢甚至末日」，一位長期觀察茅台市場的業內人士表示。「過去黃牛靠著價差牟取暴利，現在茅台直接以1499元直銷，他們的生存空間被極大壓縮」。

對普通消費者而言，這無疑是個好消息，不僅不用加價，也不擔心買到假貨。但還是希望貴州茅台不要搞饑餓行銷，否則仍會給黃牛生存空間。

跨年

上一則

飼主防碰瓷…中最嚴養犬新規上路 行狗記錄器熱銷

下一則

中國跨年夜嚴控放煙花 多地出動警力抓捕 有人開年就領罰

延伸閱讀

5400元暴跌至500元 Labubu二手價傳崩盤 黃牛恐慌拋售

5400元暴跌至500元 Labubu二手價傳崩盤 黃牛恐慌拋售
二手拉布布跌破原價 泡泡瑪特股價蒸發逾250億美元

二手拉布布跌破原價 泡泡瑪特股價蒸發逾250億美元
工展會1蚊鮑魚搶手 市民排隊等開幕 料吸130萬人次入場

工展會1蚊鮑魚搶手 市民排隊等開幕 料吸130萬人次入場
茅台受青睞 華人豪擲數萬元掃貨

茅台受青睞 華人豪擲數萬元掃貨

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭