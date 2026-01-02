元旦上架 飛天茅台線上直銷擋黃牛 每輪不到30秒就清空

「i茅台」正式上架飛天53%vol 500ml貴州茅台酒，售價1499元。(取材自界面新聞)

對許多中國民眾來說，今年元旦除了跨年 ，另一件重要的事是「搶茅台」。貴州茅台在2025年最後一天宣布取消分銷制，2026年首日上午9點線上開賣以1499元（人民幣，下同）官方指導價53度500ml飛天茅台消息一出，大批民眾摩拳擦掌，儘管每人每日限購12瓶，昨開售就秒光，之後每隔五分鐘補貨仍30秒快速售罄。市場人士稱，此次貴州茅台線上直銷意在打擊炒作，藉奪回市場定價權終結黃牛，這也是貴州茅台渠道變革打響的第一槍。

據大象新聞報導，2026年1月1日，「i茅台」正式上架飛天53%vol 500ml貴州茅台酒，售價1499元。本次主要上架的是2026年的新飛天茅台，每人每日限購12瓶，投放從9點開始，每五分鐘投放一次，每次僅不到30秒便被清空，為數不多能選擇購買的幾次中，系統也因「庫存不足」、「系統繁忙」而卡住，截至9點30分，本次2026年飛天茅台投放已結束，且全部售罄。

據了解，此次飛天茅台登陸i茅台，是茅台營銷體系全面市場化轉型的關鍵一步。就在三天前的12月28日，茅台剛剛在經銷商聯誼會上宣布取消分銷制，這一系列動作劍指一個核心目標——奪回市場定價權。

i茅台平台自2022年5月上線以來，已積累6784.86萬註冊用戶，2025年第一季度，茅台直銷收入已占比約45.89%。隨著飛天茅台上線i茅台，這一比率有望進一步提升。

長期以來，茅台實行「價格雙軌制」，經銷商出廠價約1169元，而市場零售價卻常飆升至2500元甚至高達3000元，巨大的價差催生龐大的套利空間，也助長黃牛和部分經銷商囤貨，攫取本應屬於茅台的利潤。2025年年初，飛天茅台市場批發價還在2320元/瓶左右，年底一度跌至1499元/瓶，跌幅超過30%，不僅損害品牌形象，更積累巨大的社會庫存風險。

茅台此次改革，正是要通過直面消費者，掌握真實的消費數據，從而重新掌控定價權。經銷商的出廠價與1499元直銷價之間330元的差價，未來絕大部分將成為公司的直接增量營收和利潤。

「這絕對是黃牛的噩夢甚至末日」，一位長期觀察茅台市場的業內人士表示。「過去黃牛靠著價差牟取暴利，現在茅台直接以1499元直銷，他們的生存空間被極大壓縮」。

對普通消費者而言，這無疑是個好消息，不僅不用加價，也不擔心買到假貨。但還是希望貴州茅台不要搞饑餓行銷，否則仍會給黃牛生存空間。