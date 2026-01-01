各大衛視跨年晚會盤點：唱將、跨界混搭、城市IP特色

我的頻道

中國新聞組╱北京1日電
LABUBU等影漫遊IP跨界混搭，加盟B站。(取材自紅星新聞)
2025年的最後一天，許多人期待收看跨年演出，央視、江蘇衛視、湖南衛視、東方衛視、浙江衛視、北京衛視及B站的跨年晚會陸續登場，各有特色與亮點；也有不少知名歌手選擇在12月31日這天舉辦個人演唱會。

成都商報報導，自2005年湖南衛視率先提出「跨年演唱會」概念後，各大衛視迅速跟進，鼎盛時期，全國有16場跨年演唱會或晚會同步上演。歷經超過20年的發展，各台跨年晚會也形成清晰的風格定位：湖南衛視主打頂流明星，江蘇衛視偏好實力唱將，東方衛視凸顯影視IP情懷，而B站則是體驗二次元文化與潮流傳統混搭的不二之選。

紅星新聞報導，2025年12月31日這天，至少有七台跨年晚會同時播出。

江蘇衛視跨年演唱會再度落地澳門，集結了李宇春、周深、羅大佑、張碧晨、張韶涵、薛之謙等兼具實力與流量的唱將，堪稱聲樂愛好者的視聽盛宴，並以「星際之眼」為主題，為觀眾打造沉浸式的視覺奇觀。

湖南衛視則正式升級為「跨年演唱會」，回歸音樂本質。晚會陣容兼顧情懷與流量，那英、陳楚生、陶喆、徐佳瑩等歌手的加盟，精準喚醒幾代人的音樂記憶。

東方衛視則有肖戰攜熱播劇《藏海傳》、電影《得閒謹制》加盟，賺足眼球。黃渤、靳東、龔俊等人氣演員的助陣同樣看點十足，更有「我和春天有個約會」四朵金花迎來30周年同台、筷子兄弟合體獻唱。

浙江衛視跨年晚會主打「綜藝大聚會」，不僅有《奔跑吧》的白鹿、李晨、范丞丞等嘉賓集結，還邀請了因《種地吧》爆火的「十個勤天」全員同台，精準鎖定綜藝愛好者群體。

北京衛視則劍走偏鋒，主打城市IP特色，選定大鐘寺古鐘博物館和居庸關長城作為雙主場地，嘉賓陣容兼顧多元與跨代際，張藝興、王源、劉宇寧、趙傳、楊洪基、孫楊、丁真等人齊聚，為觀眾呈現一場別具一格的跨年晚會。

B站持續深耕「破圈融合」，美國流行天后「水果姐」凱蒂佩芮（Katy Perry）的加盟備受期待，14個熱門IP的舞台改編更是最大亮點，浪浪山小妖怪、LABUBU、黑貓警長等影漫遊IP跨界混搭，進一步夯實了B站「多元文化聚集地」的標籤。

央視「啟航2026跨年晚會」落地山西呂梁，通過歌舞、民樂、戲曲、武術、機器人互動魔術等豐富形式，串聯起一年來的大事小情。

此外，不少知名歌手選擇舉辦個人演唱會，包括周深、張傑、張靚穎、王源、鄧紫棋、胡彥斌、李榮浩、汪蘇瀧等；這天的演唱會很多是直接跨年，從晚上一直唱到凌晨，陪歌迷辭舊迎新。

江蘇衛視跨年演唱會有李宇春等藝人表演。(取材自紅星新聞)
B站有美國流行天后Katy Perry的加盟。(取材自紅星新聞)
