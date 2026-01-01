我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

上海不辦跨年 推「迎新季」拉抬消費 至春節共300活動

中國新聞組／北京1日電
洗浴中心成跨年熱門目的地。(取材自鳳凰網)
洗浴中心成跨年熱門目的地。(取材自鳳凰網)

中國三天元旦小長假自今天開始，此前多地宣布以安全為由不辦跨年活動，不過多地仍開啟了「拚經濟」模式，通過多種活動和優惠拉抬消費，盼將消費潮延伸至農曆春節；據旅遊平台統計，受跨年氣氛帶動、多地降溫冰雪季開啟等多重因素驅動，元旦休閒玩樂消費活力十足，其中標榜「老式過冬」的24小時營業「洗浴中心」成跨年熱門去處，關鍵詞搜索量同比增長超六倍。

辭舊迎新之際，中國各地對跨年活動管控鬆緊不一。上海延續多年做法，今年跨年夜仍未開放大型倒數活動，並對重點區域實施嚴格人車管制，但上海也選擇以更長時間軸刺激消費，近日宣布至2026年3月3日，啟動橫跨元旦、農曆春節與元宵節的「跨年迎新季」文旅商體展聯動活動，藉活動與政策組合，延續歲末至年後的消費動能，共推出300餘項特色活動，農曆春節長假則規畫近400項活動等。

據極目新聞報導，昨天有來自全國多地的遊客陸續抵達上海，在執勤人員的引導下進入外灘沿江觀景區域，商圈附近的連鎖餐廳也排起長隊，據某餐飲品牌客服介紹，在南京路附近的兩家門店內，若四人就餐需排隊近200個號。

儘管多地宣布不辦跨年倒數活動，商家仍推出多種活動促進消費，多地政府部門也在元旦假期免費開放機關大院等內部停車場，方便市民、遊客停車。

據觀察者網報導，據美團近日發布元旦玩樂消費趨勢前瞻，受跨年氣氛帶動、冬日多地降溫冰雪季開啟等多重因素驅動，休閒玩樂消費活力十足，上海、北京、深圳、成都、杭州、武漢、廣州、西安、長沙、重慶成全國休閒玩樂交易規模前十城市。

元旦前一周，「過節三件套」美髮、美甲、美睫搜索量翻倍增長；AI輔唱、KTV個人演唱會等老行業新業態，帶動KTV臨近元旦預訂交易規模同比增長超44%。而熱衷體驗「老式過冬」的年輕人，正湧進洗浴中心，「洗浴中心24小時」等關鍵詞搜索量同比增長超六倍。冬至節氣當天，全國超1000家優質特色洗浴中心，整體交易規模環比增長近六成，哈爾濱、瀋陽、長春等多個城市交易規模環比增速超100%。其中，哈爾濱交易規模環比增速超211%，為全國城市增速之首。

而隨著傳統休閒玩樂產業在AI時代演變出新業態、新玩法，本以為「過時」的KTV產業在今年元旦前成服務消費「黑馬」。數據顯示，元旦前兩周，KTV交易規模同比增長近三成。太原、長沙成增速前兩名城市，交易規模增長均超7成。從人群來看，00後為交易增速最高人群，同比增長超57%。

上海跨年夜有遊客提前4小時到達外灘觀景台，商圈飯店排隊近200號。(取材自極目新...
上海跨年夜有遊客提前4小時到達外灘觀景台，商圈飯店排隊近200號。(取材自極目新聞)
圖為2025年12月31日下午，上海徐家匯地鐵站內除遠本駐守的安檢人員，另有公安...
圖為2025年12月31日下午，上海徐家匯地鐵站內除遠本駐守的安檢人員，另有公安輔警和多隻軌道警犬入駐。(記者謝守真／攝影)
圖為上海徐匯區主幹道之一的肇嘉浜路，2025年12月31日上午有工程人員在布置新...
圖為上海徐匯區主幹道之一的肇嘉浜路，2025年12月31日上午有工程人員在布置新年裝飾。(記者謝守真／攝影)
上海知名古寺龍華寺2025年12月31日於門口設置告示牌說明，從當日至2026年...
上海知名古寺龍華寺2025年12月31日於門口設置告示牌說明，從當日至2026年1月3日元旦假期，每日僅開放至下午17時。(記者謝守真／攝影)
上海龍華寺過往多年來都會舉行跨年夜敲鐘祈福活動，2025年12月31日下午已湧入...
上海龍華寺過往多年來都會舉行跨年夜敲鐘祈福活動，2025年12月31日下午已湧入眾多香客。不過，據微信公眾號「上海本地寶」消息，2025年12月31日龍華寺夜間不對外開放，隔日上午6時將重新開放，跨年祈福活動取消原因不明。(記者謝守真／攝影)

跨年 春節 AI

上一則

各大衛視跨年晚會盤點：唱將、跨界混搭、城市IP特色

下一則

中3個小伙「史上最快暴富」 創立AI公司獲Meta天價收購

延伸閱讀

拚親情不拚煙火 菲律賓人跨年歡樂依舊

拚親情不拚煙火 菲律賓人跨年歡樂依舊
紐約跨年夜百態 在家團圓成主流、年輕人滑雪迎新

紐約跨年夜百態 在家團圓成主流、年輕人滑雪迎新
千人冒雨「邊哭邊跨年」 蔡明亮一段話惹哭現場

千人冒雨「邊哭邊跨年」 蔡明亮一段話惹哭現場
紐約時報廣場今夜跨年將迎百萬訪客…今日你應知道5件事

紐約時報廣場今夜跨年將迎百萬訪客…今日你應知道5件事

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？