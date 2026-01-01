載人飛艇獲許可證 「祥雲」AS700邁量產階段

中國航空工業自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇已取得全國首張生產許可證（PC證），在湖北荊門漳河機場舉行量產首艇的交付儀式。（取材自央視新聞）

由中國航空工業集團自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇，在12月30日成功取得由中國民用航空局頒發的首張國產載人飛艇生產許可證（PC證）。這標誌著中國首款按適航標準自主研製的載人飛艇正式邁入批量生產階段，為國產載人飛艇規模化交付和商業化運營奠定了堅實基礎。

作為研製到產業化的核心環節，型號合格證（TC）與生產許可證（PC）共同構成從「設計批准」到「生產批准」的完整監管閉環體系。此前，AS700載人飛艇已於2023年12月成功取得TC證，此次獲批PC證。2024年以來，AS700載人飛艇團隊完成了多應用場景超過187架次、累計602小時的安全試飛，構建起覆蓋原材料採購、零部件製造、整艇裝配、出廠檢測等全流程品質管控體系，具備了產業化落地的核心能力。

同日，在湖北省荊門市，航空工業特種飛行器研究所向太倉文旅集團移交「啟航鑰匙」，完成AS700載人飛艇批產首艇交付。

目前AS700載人飛艇已獲42架訂單。作為專為低空文旅場景打造的實用化航空器，載人飛艇最大航程700公里，最大航時10小時，最大飛行速度為每小時100公里，最大載人數10人（含1名駕駛員）。

2025年10月初，「祥雲」AS700載人飛艇飛掠剛建成的世界第一高橋「貴州花江峽谷大橋」，當時航空工業特飛所AS700飛行負責人趙佳楠介紹，「祥雲」AS700載人飛艇本次飛行是在西南地區複雜地形與氣候下的重要應用驗證，目的在全面檢驗飛艇在高原地區低空環境飛行的穩定性和安全性。

飛行員林宏表示，「AS700的航電系統和操控性能可靠，能及時應對環境變化」。