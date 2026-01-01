宇樹科技與京東推首家線下店開業 機器人賣8.5萬

宇樹全國首家線下門店12月31日開業，一款機器狗起售價1萬9999元，人形機器人8.5萬元。(取材自每日經濟新聞)

12月31日，京東與宇樹科技推出的首家線下門店正式開業，共有四款機器人在售，包括1萬9999元起售的機器狗Go2 Pro以及8.5萬元起售的人形機器人 G1，用戶可在店內購買或在網絡下單。該門店不僅是京東和宇樹科技的全球首店，同時也是中國首家京東Mall X宇樹科技品牌店。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，31日早上10點，北京朝陽雙井的京東Mall裡，雖然距離正式開業還有一小時，但現場已經人頭攢動。10點55分，宇樹機器人穿著閃亮的舞台服以一支頗具動感的舞蹈開場亮相。

宇樹全球首店位於京東Mall西門入口處，店內目前共有四款機器人在售，包括1萬9999元起售的機器狗Go2 Pro以及8.5萬元起售的人形機器人G1。

「一個前沿的、新興的產品真正走向市場，研發工程師需要了解市場對產品的需求，通過與用戶的交互迭代優化產品。」京東機器人業務具身智能負責人在現場介紹了開設機器人線下體驗店的原因。

除了研發工程師對市場需求的渴求，該負責人在致辭中表示，消費者的消費決策也需要基於真實體驗。消費者通常在手機、視頻、圖片中看到機器人，但缺乏實際接觸體驗，無法了解機器人的真實外觀、手感、重量、材質及交互效果，這些信息差都是影響消費者做出購買決策的痛點。

「從實驗室裡面的靈光一閃，到工廠的精密製造，再到今天坐落於繁華商圈的體驗中心，我們走過的不僅僅是一條技術攻關的路線，也是一次讓我們機器人走入到大眾生活裡的深刻實踐。我覺得，這家店更像一扇門，一扇連接著科技與生活的門。」宇樹科技CMO（首席營銷官）王其鑫在致辭中表示。