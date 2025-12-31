「黃金血脈覺醒」、「新三金」…中2025理財關鍵詞出爐

我的頻道

中國新聞組／北京31日電
金價屢創新高，中國年度理財關鍵詞「黃金血脈覺醒」票數最多；圖為浙江湖州一家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照片）
金價屢創新高，中國年度理財關鍵詞「黃金血脈覺醒」票數最多；圖為浙江湖州一家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照片）

2025年，存款利率步入「0字頭」，金價屢創新高，大眾理財意識正經歷深刻轉變。近日，螞蟻財富與小紅書聯合發起年度理財關鍵詞投票，由2萬多名網友票選出了五大關鍵詞：黃金血脈覺醒、新三金、存款搬家、A股慢牛和AI敘事理財。其中，黃金關鍵詞占據了兩席。

2025年金價持續上行，年內漲幅接近60%。其中，「黃金血脈覺醒」成為年度理財關鍵詞中獲得最多票數的詞，反映出黃金對年輕一代的吸引力。螞蟻財富平台數據顯示，截至10月初，超過890萬用戶選擇定投黃金ETF基金，95後年輕人是黃金定投的主力軍，占比超過40%。

這股黃金熱潮在社交媒體上引發熱烈討論，許多年輕人開始選擇黃金基金、積存金及實物金條等多元化的黃金投資方式。90後用戶張聖表示，自己年初開始定投黃金ETF基金，儘管金價波動較大，但整體收益率最終達到10%。

今年，央行連續第13個月增持黃金，中國的黃金儲備環比增長3萬盎司。根據央行的數據，居民存款減少了1.34萬億元(人民幣，下同)，而非銀行金融機構存款增加了1.85萬億元，顯示出資金正從傳統存款流向黃金、基金和股市等金融資產。

經濟學家香帥表示，微利時代促使投資者更加注重資產配置，黃金成為其中重要的一環。她認為，投資者應在多元化的金融工具中構建自己的財富安全網。

「新三金」是今年理財關鍵詞中的另一大亮點。與傳統的金項鍊、金戒指不同，現代的「新三金」由貨幣基金、債券基金和黃金基金組成，這一配置方式已成為年輕人管理財富的新潮流，兼顧了流動性和穩健性。

截至11月底，超過2100萬用戶在螞蟻財富平台配置了「新三金」，其中近一半為年輕人。某95後投資者表示，他將資金分為三部分：一部分放入貨幣基金，保證日常流動性；另一部分配置在債券基金和「固收+」產品，保證穩定收益；第三部分則配置黃金、指數基金和A股，實現長期增值。

「存款搬家」和「新三金」的流行，標誌著中國大眾理財行為的重大轉變。從過去的被動儲蓄保值，到如今的主動資產配置，年輕人已經開始轉向理性和多元化的財富管理。王增武指出，這一變化顯示出年輕一代的理財意識逐漸升級，從單一儲蓄轉向多元配置，並將目光放得更長遠。

隨著金融市場的發展，理財市場的競爭也愈加激烈。無論是黃金、基金還是股市，年輕人已經開始根據自身的需求和風險承受能力進行更加理性、長期的資產配置。

