內蒙機場幫擦行李箱 網友質疑「擺拍」機場：特色服務

內蒙鄂爾多斯伊金霍洛國際機場的行李輸送帶旁，有多名工作人員在擦拭行李箱。(取材自極目新聞)

近日，一段拍攝於內蒙古鄂爾多斯伊金霍洛國際機場的短視頻在網路上引發熱議。畫面中，行李輸送帶旁多名工作人員分工合作，一人接應行李箱，另一人迅速以抹布擦拭箱體朝上的一面。不少網友留言稱，自己走遍國內外多座機場，鮮少見到如此貼心的服務；也有網友質疑「擺拍」，有做秀之嫌。機場則回應，擦拭行李箱屬於機場的特色服務。

極目新聞報導，影片顯示，行李箱每隔五、六秒會由輸送帶送出，工作人員在短時間內完成初步擦拭。隨著影片傳播，不少網友詢問拍攝地點，發布者回覆為鄂爾多斯伊金霍洛國際機場，並引來更多曾到訪該機場旅客的認同與點讚。

不過，讚賞聲中亦夾雜質疑。有網友指出，行李箱有很多面，「只擦一面是否真有清潔效果？」也有人懷疑這樣的畫面是否為刻意安排的「擺拍」。

針對爭議，鄂爾多斯伊金霍洛國際機場表示，由於內蒙沙塵天氣多，行李在運輸過程中容易積灰，加上室內外溫差較大，箱體表面常出現水汽，因此機場多年來一直有提供行李擦拭服務，並非近期臨時安排。

相關人員進一步解釋，擦拭行李箱屬於該機場的「特色服務」，有明確作業指引。由於行李首輪傳送時數量密集，箱體多為平躺狀態，保潔人員只能先快速擦拭朝上的一面；若行李未被立即取走，在第二輪傳送、行李被豎立後，工作人員會再進行其他面的補充清潔。該人員強調，相關服務並非做秀，而是基於實際操作條件所作的流程安排。

機場方面也表示，會認真聽取旅客與網友意見，持續優化細節，在保障效率的同時提升實際體驗。