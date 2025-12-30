5400元暴跌至500元 Labubu二手價傳崩盤 黃牛恐慌拋售
曾經「一娃難求」的Labubu價格再傳崩盤？近日，廣州日報旗下媒體「南風窗」報導，去年有黃牛靠倒賣泡泡瑪特盲盒一天淨賺2萬元人民幣（約2800美元），如今情況反轉，隱藏款從5400元暴跌至五、六百元，部分常規款甚至跌破原價，引發黃牛恐慌拋售。相關話題一度登上熱搜。
去年12月，「南風窗」曾報導過一位靠倒賣泡泡瑪特盲盒、一天淨賺2萬多元的高校學生。在他的記憶裡，那時他唯一要做的事就是想辦法搶到貨，只要搶到Labubu，尤其是搪膠系列，轉手就能賺錢，最貴的一只娃娃的利潤接近2000元。一年後，泡泡瑪特境況完全不同。
近日，原價594元一盒的Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列，二手平台的均價已從1478元回落到大約632元；部分原價99元的單個款式甚至已經跌破原價，在閃購裡最低只賣到82元。
報導提到，一位長期倒賣Labubu的黃牛表示，現在已經不好做了，以搪膠毛絨掛件為例，其官方定價為99元的盲盒，未拆封的不確定款式，只能賣到89元；只有指定款式，才能勉強加價30元出手。
前不久，遼寧一位玩家在二手平台掛出了一個全新未拆盒的「前方高能」系列隱藏款，標價600元。一個官方定價99元的盲盒，能擁有六倍溢價，在外界看來，算得上一筆不錯買賣。但對於潮玩圈內的人來說，這樣的價格幾個月前是不可想像的。
八個月前，「前方高能」系列剛剛發售時，隱藏款「本我」被公認為整個系列裡最值錢的一個。那時，整套盲盒掃貨意味著賭一次高回報。據二手平台數據顯示，「本我」隱藏款的成交價一度超過5400元，即便熱度稍有回落後，長期成交價也維持在1000元以上。
直到今年6月，價格觸及階段性高點後，開始持續回落，最終跌到如今500多元的區間。
對此，不少微博大V表示，「Labubu二手價格崩盤，反映出潮玩市場熱度回落，消費者不再盲目追捧」，也有人認為，「泡泡瑪特這種東西就是一種有點賭博意味的玩意，盲盒就是利用了人的獵奇心態，不斷地買，不斷地收集。裡面那玩偶根本就不值幾十、上百元的價格，關鍵是就這種東西也有人在炒作」。
上一則
中方發布「黃岩島報告」不點名暗批菲律賓擅闖
下一則
FB留言