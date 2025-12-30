宇樹機器人誤踹男工程師「重點部位」 馬斯克「笑哭」了

我的頻道

中國新聞組／北京30日電
宇樹科技的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，意外一腳踢中工程師。（視頻截圖）
宇樹科技的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，意外一腳踢中工程師。（視頻截圖）

中國人形機器人近年發展持續吸引全球目光，不斷引起特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的關注。中國宇樹科技（Unitree）的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，原本應流暢同步模仿工程師的動作，卻意外一腳踢中工程師痛到蹲地，這段「事故」影片被特斯拉Cybertruck首席工程師轉發後，馬斯克亦在評論區留下「笑哭😂」表情，引發熱議。另外，宇樹科技29日宣布，與中國電商巨頭京東推出的首家實體門市將於31日在北京正式開業。

來源：X平台

綜合環球時報、香港01報導，Cybertruck首席工程師近日在X平台(前身為推特Twitter)上，轉發了一段中國宇樹科技G1人形機器人進行同步模擬動作測試的影片。影片中，G1機器人起初與工程師的動作同步流暢，然而在後續模仿一個踢腿動作時，機器人的動作出現偏差，不慎一腳正中了前方的工程師。被「誤傷」的工程師當場痛得蹲下，而一旁的G1機器人也同步做出蹲下的姿勢，畫面既驚險又帶點滑稽，彷彿「復刻事故現場」。

對此，Tesla CEO馬斯克也在該帖文的評論區現身，發布了一個「笑哭😂」的表情符號。

該影片也迅速在網路引發熱議，有網民幽默調侃，「機器人是笑彎了腰嗎」、「我踢我自己」；也有網民疑問：「這是巧合還是故意的？對於靠精確的算法來控制動作的機器人，你告訴我這是計算失誤，我是不信的。」

另據北京日報報導，隨著消費級機器人應用場景逐步擴大，機器人零售模式也出現新變化。宇樹科技29日宣布，與中國電商巨頭京東推出的首家實體門市將於31日在北京正式開業。

京東與宇樹科技合作推出首家實體門市，門市已於京東MALL北京雙井店展開試營運，並將於31日正式開業。該店為京東聯合宇樹科技全球首店，同時也是中國首家「京東MALL X 宇樹科技」品牌店，象徵機器人零售由線上展示，進一步走向實體可近距離體驗的消費模式。

報導並指，門市集中展示宇樹Go2四足機器狗、G1人形機器人等多款產品，涵蓋消費級與多場景應用需求。店內還設有沉浸式互動體驗區，在專業工程師指導下，消費者可實際操作與體驗機器人在不同場景中的互動與協作功能。同時，消費者在店內可直接購買。據悉，宇樹科技此前已於京東線上商城開設官方旗艦店上架多款產品。

港媒分析，此次京東和宇樹科技的合作，象徵著京東「智慧機器人產業加速計畫」落下重要一子。目前除宇樹科技，京東還吸引智元、天工眾擎等中國機器人品牌入駐。

同時，京東推出機器人自營租賃服務，使用者可以透過京東直接租賃宇樹四足機器狗、人形機器人等產品。

宇樹科技人形機器人「G1」與四足機器狗「Go2」22日亮相，不僅會跑步，還能拿起...
宇樹科技人形機器人「G1」與四足機器狗「Go2」22日亮相，不僅會跑步，還能拿起繩子「遛」自家的機器狗。（財聯社）

