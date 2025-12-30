宇樹機器人誤踹男工程師「重點部位」 馬斯克「笑哭」了

宇樹科技的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，意外一腳踢中工程師。（視頻截圖）

中國人形機器人 近年發展持續吸引全球目光，不斷引起特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 的關注。中國宇樹科技（Unitree）的G1人形機器人在近期的一次動作模擬測試中，原本應流暢同步模仿工程師的動作，卻意外一腳踢中工程師痛到蹲地，這段「事故」影片被特斯拉Cybertruck首席工程師轉發後，馬斯克亦在評論區留下「笑哭😂」表情，引發熱議。另外，宇樹科技29日宣布，與中國電商巨頭京東推出的首家實體門市將於31日在北京正式開業。

teleoperator kicking himself over not programming Asimov's Laws of Robotics...



Worth considering if we should base today's reality on the science fiction musings from the past.



Testing with humanoid robots is a very interesting new challenge. Historically robots have been… pic.twitter.com/1JB4KtlTh6 — Wes (@wmorrill3) 2025年12月26日

來源：X平台

綜合環球時報、香港01報導，Cybertruck首席工程師近日在X平台(前身為推特Twitter)上，轉發了一段中國宇樹科技G1人形機器人進行同步模擬動作測試的影片。影片中，G1機器人起初與工程師的動作同步流暢，然而在後續模仿一個踢腿動作時，機器人的動作出現偏差，不慎一腳正中了前方的工程師。被「誤傷」的工程師當場痛得蹲下，而一旁的G1機器人也同步做出蹲下的姿勢，畫面既驚險又帶點滑稽，彷彿「復刻事故現場」。

對此，Tesla CEO馬斯克也在該帖文的評論區現身，發布了一個「笑哭😂」的表情符號。

該影片也迅速在網路引發熱議，有網民幽默調侃，「機器人是笑彎了腰嗎」、「我踢我自己」；也有網民疑問：「這是巧合還是故意的？對於靠精確的算法來控制動作的機器人，你告訴我這是計算失誤，我是不信的。」

另據北京日報報導，隨著消費級機器人應用場景逐步擴大，機器人零售模式也出現新變化。宇樹科技29日宣布，與中國電商巨頭京東推出的首家實體門市將於31日在北京正式開業。

京東與宇樹科技合作推出首家實體門市，門市已於京東MALL北京雙井店展開試營運，並將於31日正式開業。該店為京東聯合宇樹科技全球首店，同時也是中國首家「京東MALL X 宇樹科技」品牌店，象徵機器人零售由線上展示，進一步走向實體可近距離體驗的消費模式。

報導並指，門市集中展示宇樹Go2四足機器狗、G1人形機器人等多款產品，涵蓋消費級與多場景應用需求。店內還設有沉浸式互動體驗區，在專業工程師指導下，消費者可實際操作與體驗機器人在不同場景中的互動與協作功能。同時，消費者在店內可直接購買。據悉，宇樹科技此前已於京東線上商城開設官方旗艦店上架多款產品。

港媒分析，此次京東和宇樹科技的合作，象徵著京東「智慧機器人產業加速計畫」落下重要一子。目前除宇樹科技，京東還吸引智元、天工眾擎等中國機器人品牌入駐。