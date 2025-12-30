科技業造富 中增70位億萬富豪 蜜雪冰城張氏兄弟上榜

蜜雪冰城創始人張紅超（左圖）、張紅甫（右圖） 躋身億萬富豪行列。（取材自大河報）

瑞銀發布第11份全球「億萬富豪報告」顯示，2025年中國新晉70位資產超10億美元(約70億人民幣)的富豪，總人數達到470位，僅次於美國，總財富規模1.8兆美元。其中科技業成為造富引擎。值得注意的是，中國知名手搖飲品牌蜜雪冰城 的「張氏兄弟」張紅超和張紅甫也躋身榜單。

報告指出，2025年全球億萬富豪的人數增至2919人，總財富達到創紀錄的15.8兆美元，增幅為13%。其中，亞太區億萬富豪人數從981人增至1036人，增幅居全球之首。

紅星新聞報導，今年新增億萬富翁數量達到287人，是瑞銀自2015年開始追蹤該數據以來的第二高紀錄，僅次於2021年。瑞銀美國私人財富管理負責人John Mathews說：「你可以看到億萬富翁群體的增長在加速，而且是來自各個領域。」他指出，新晉億萬富翁既有創業者，也有繼承者。

2025年，全球196位白手興家的億萬富豪財富新增了3865億美元，僅次於2021年的360位。他們來自營銷軟件、基礎設施、餐飲業、遺傳學、液化天然氣 等多元領域，代表人物包括Colossal Biosciences創始人Ben Lamm、基礎設施投資公司Stonepeak Partners聯合創始人Michael Dorrell、中國蜜雪冰城的張氏兄弟等。其中，亞太區白手興家的億萬富豪比率達79%，在所有地區之中占比最高。

瑞銀財富管理中國區主管呂子杰指出，中國億萬富豪中高達98%為白手起家的創業企業家，與「創一代」的時代特徵高度契合。2025年全球共有196位白手起家的新富豪財富增長3865億美元，其中亞太區占比79%。

從人群畫像來看，呂子杰稱，2025年新增的70位中國億萬富豪，主要來自IT等高科技行業，年齡層相對其他地區億萬富豪年輕，「受益於中國製造的科技力量，大中華地區的富豪在2025年是強勢回歸的。有19%的富豪來自於科技行業，整體的財富增長速率接近40%」。

在財富繼承方面，報告稱中國億萬富豪家庭規模較小，預計到2040年，中國的商業增長或會收窄差距，北京及上海等城市的繼承者可能至少繼承1353億美元。