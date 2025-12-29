我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

以好市多模式擊敗好市多 山姆商店專攻中國高端市場

編譯劉忠勇／綜合外電
山姆三年之內在中國賣場39家擴增為 60 家，形成美中貿易緊張局面之下的異數。(路透)
就會員制的倉儲批發賣場而言，好市多（Costco）暫居全球龍頭寶座，但排名第二的山姆會員商店（Sam's Club）靠中國市場急速擴張，趁好市多在當地立足未穩，以好市多模式打下江山。

山姆三年之內在中國賣場39家擴增為 60 家，且持續增加中，好市多在中國目前僅有七家。

在全球，好市多擁有923家賣場，山姆約有800家。好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示， 就亞太地區而言，好市多以78家賣場領先山姆。

在美國，山姆會員商店長久以來難以擺脫母公司沃爾瑪（Walmart）的平價形象，吸引不了高端消費族群。但在中國，山姆商店效法好市多模式，成功定位自己為提供他處難尋之高品質商品的優質連鎖店。

沃爾瑪並未公開山姆在中國的營收或會員人數，但和去年同期相比，沃爾瑪在中國的整體銷售額在 8 月至 10 月一季躍升近 22%，達到 61 億美元。也讓中國成為沃爾瑪成長最快的海外市場。

華爾街日報報導，文安德（Andrew Miles）2012年接掌山姆中國後，留意到中國中高收入家庭直線上升的趨勢，他也研究好市多及其歷史。結論是：中國的高端消費者代表最大的機會。

遵循消費者在好市多的體驗，山姆力求為高端消費族群打造一場「尋寶之旅」，還調高了會員費，以強調尊榮感。

數位零售顧問公司 Tomorrow 創辦人、曾任沃爾瑪中國電商主管的伯克（Jordan Berke）說：「山姆中國所以成功，在於長期以來始終如一將高端消費者列為絕對優先。」不像山姆美國搖擺於中小企業業者和個人消費者之間。伯克說，文安德是「利用好市多來勢洶洶的威脅來激勵我們的箇中高手」。

文安德今年初離開沃爾瑪，由阿里巴巴高階主管的劉鵬接任。

山姆還有有別於好市多的另一個優勢：對科技的投資。

CFRA 分析師桑德倫說：「好市多顯然是量販店的市占龍頭，但我們認為山姆是個強勁競爭對手。」他說：「山姆有沃爾瑪做後盾，沃爾瑪和好市多不同，對技術應用非常精明。」「要精通技術，才能贏得年輕一代的青睞。」

在中國，山姆大約一半營收來自網購。會員購買最熱門的商品可享一小時送達服務，其他商品則可隔日達，甚至在沒有倉儲會員店的城市也提供宅配服務。

