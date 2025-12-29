央視2026年春晚 官宣哈爾濱、義烏、合肥、宜賓4分會場

「2026年春節聯歡晚會」分會場發布。（取材自央視）

中央廣播電視總台「2026年春節 聯歡晚會」分會場28日發布。黑龍江哈爾濱、浙江義烏、安徽合肥、四川宜賓將與北京主會場一起，打造彰顯文化底蘊、洋溢民俗風情的新春舞台，為春晚這一文化年夜飯注入各具特色的時代氣息和別樣魅力。

央視新聞報導，中央廣播電視總台文藝節目中心負責人張國飛表示，近年來，總台春晚分會場成為展示不同城市形象、文化特色和風土人情的重要窗口，帶動了當地旅遊熱潮。今年分會場的設立，得到了全國各省區市的積極響應與配合。2026年總台春晚力求通過主會場和分會場渾然一體的節目設計，展現各地的文化之美、發展之興，彰顯新時代「騏驥馳騁 勢不可擋」的新氣象。

黑龍江省哈爾濱市委常委、宣傳部部長蘭峰在致辭中表示，總台馬年春晚分會場落戶哈爾濱，是對「冰天雪地也是金山銀山」實踐地的信任和期許，更是對哈爾濱在新時代東北全面振興征程上奮勇前行的激勵。

浙江省金華市委常委、義烏市委書記葉幫銳在致辭中說，義烏將與全球朋友相約春晚，奏響山海和鳴的絲路歡歌。

安徽省合肥市委常委、祕書長、宣傳部部長單虎在致辭中表示，合肥期待與春晚導演組一道為觀眾奉上一場閃耀科技之光，盡展「皖」美如畫的文化大餐。

四川省宜賓市委常委、宣傳部部長雷濤在致辭中說，宜賓分會場將依托總台春晚這一萬眾矚目的舞台，融匯長江浩蕩、酒都醇厚、竹海蒼翠與現代產業脈搏，向世界展現傳統與現代相擁的嶄新宜賓。

活動上，總台春晚四地分會場分別帶來歌舞「冰雪暖世界」、舞蹈「義烏人」、融合節目「「皖」美如畫」和戲曲舞蹈「一江清水」，展現出四地獨特的文化韻味與城市風采。