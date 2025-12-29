我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

央視2026年春晚 官宣哈爾濱、義烏、合肥、宜賓4分會場

中國新聞組／北京29日電
「2026年春節聯歡晚會」分會場發布。（取材自央視）
「2026年春節聯歡晚會」分會場發布。（取材自央視）

中央廣播電視總台「2026年春節聯歡晚會」分會場28日發布。黑龍江哈爾濱、浙江義烏、安徽合肥、四川宜賓將與北京主會場一起，打造彰顯文化底蘊、洋溢民俗風情的新春舞台，為春晚這一文化年夜飯注入各具特色的時代氣息和別樣魅力。

央視新聞報導，中央廣播電視總台文藝節目中心負責人張國飛表示，近年來，總台春晚分會場成為展示不同城市形象、文化特色和風土人情的重要窗口，帶動了當地旅遊熱潮。今年分會場的設立，得到了全國各省區市的積極響應與配合。2026年總台春晚力求通過主會場和分會場渾然一體的節目設計，展現各地的文化之美、發展之興，彰顯新時代「騏驥馳騁 勢不可擋」的新氣象。

黑龍江省哈爾濱市委常委、宣傳部部長蘭峰在致辭中表示，總台馬年春晚分會場落戶哈爾濱，是對「冰天雪地也是金山銀山」實踐地的信任和期許，更是對哈爾濱在新時代東北全面振興征程上奮勇前行的激勵。

浙江省金華市委常委、義烏市委書記葉幫銳在致辭中說，義烏將與全球朋友相約春晚，奏響山海和鳴的絲路歡歌。

安徽省合肥市委常委、祕書長、宣傳部部長單虎在致辭中表示，合肥期待與春晚導演組一道為觀眾奉上一場閃耀科技之光，盡展「皖」美如畫的文化大餐。

四川省宜賓市委常委、宣傳部部長雷濤在致辭中說，宜賓分會場將依托總台春晚這一萬眾矚目的舞台，融匯長江浩蕩、酒都醇厚、竹海蒼翠與現代產業脈搏，向世界展現傳統與現代相擁的嶄新宜賓。

活動上，總台春晚四地分會場分別帶來歌舞「冰雪暖世界」、舞蹈「義烏人」、融合節目「「皖」美如畫」和戲曲舞蹈「一江清水」，展現出四地獨特的文化韻味與城市風采。

春節

上一則

宏福苑維修商 2獲授權簽署人一離職一被捕 業界：工程須停止

下一則

全球首款…中國自製6噸級傾轉旋翼飛行器 四川成功首飛

延伸閱讀

731部隊添罪證 月產10公斤攜鼠疫菌跳蚤 用中國人實驗

731部隊添罪證 月產10公斤攜鼠疫菌跳蚤 用中國人實驗
小伙坐68天公車 從安徽→哈爾濱 撕下內向標籤

小伙坐68天公車 從安徽→哈爾濱 撕下內向標籤
大咖助陣…央視「奇跡」15單元劇 回溯深圳45年巨變

大咖助陣…央視「奇跡」15單元劇 回溯深圳45年巨變
罕見3.8℃高溫 哈爾濱冰雪大世界開園才3天 冰雕竟化水

罕見3.8℃高溫 哈爾濱冰雪大世界開園才3天 冰雕竟化水

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控