電動車銷量或下滑 中乘聯會：2026年初鋰電池需求大降

中國乘聯會秘書長崔東樹28日發文表示，2026年初的中國國內新能源鋰電池需求將較今年第四季大幅下降。圖為鄭州航空港區的比亞迪新能源汽車生產線。（新華社）

中國乘聯會秘書長崔東樹預期，2026年初中國國內新能源鋰電池的需求將較今年第四季大幅下降，電池生產企業預計將減產休假對應需求波動，這主要是受新能源車的車購稅調整與2025年末商用車衝刺後銷量下滑影響所致。

崔東樹28日表示，新能源鋰電池需求第四季疲軟嚴重，原有的生產計畫調減明顯。由於新能源車需求受到第四季補貼政策調控影響，鋰電池的乘用車裝車需求明顯下調，11月的新能源乘用車生產用電池年增23%，零售對應電池增長僅13%，為歷年少有的新能源乘用車年末零售低迷，因此對電池的需求大幅下降，新能源乘用車的庫存也出現明顯增長。

對於2026年初中國鋰電池需求下降，崔東樹分析有四原因：

一、2026年初的新能源乘用車受到車購稅的政策調整，年初銷量較第四季下降至少30%；

二、新能源的商用車在年末衝刺後，年初必然面臨上一期大幅下降；

三、新能源乘用車的出口仍會在2026年初較好，但對獨立電池供應商的電池需求拉動不大；

四、美國儲能需求對中國國內電池出口基本沒有明顯拉動，2025年出口美國電池出口劇烈下降，2026年很難恢復。

值得注意的是，崔東樹28日發表的文章指出，中國對美國鋰電池出口劇烈萎縮，對美國的下滑相當於第三位的出口東南亞 的總規模。從去年的18.7億美元，下降到今年的10.4億美元，金額下降45%，而且出口單價也下降22%。體現了美國的AI 帶來的電力和儲能的暴增，目前尚未與中國出口的鋰電池相關。