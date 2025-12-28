中「私募魔女」開投資課 4堂12888元 稱「不缺幾千萬」

我的頻道

中國新聞組／北京28日電
李蓓開的投資課程，定價高達12888元。（視頻截圖）
李蓓開的投資課程，定價高達12888元。（視頻截圖）

在中國金融圈有「私募魔女」之稱的半夏投資創始人李蓓，近日在個人公眾號宣布將推出投資課程，定價12888元（人民幣，下同，約1851美元），宣稱四堂課就能教會普通人做投資，輕鬆實現10%以上長期年化收益。消息傳出後，有網友質疑收費過高，李蓓發文回應稱自己不指望靠這個賺錢，強調「我不缺幾千萬」。

證券時報報導，李蓓是宏觀對沖私募基金經理，具19年投資管理經驗，此前因業績亮眼、個性獨特，因此被稱為「私募魔女」。26日，李蓓在個人公眾號「半夏投資」發文，宣布將推出名為「從零開始學投資」的系列課程，定價高達12888元。課程稱，四堂課教會普通人做投資，輕鬆實現10%以上長期年化收益。

根據課程介紹，這四堂課分別為普通人學投資的基礎知識、普通人投資的潛在選項和取捨的思路、大類資產擇時和股票市場風格選擇以及個股的機會和風險。報名連結顯示，本次四堂課單節課售價3888元，但四堂線下課程合併購買只需12888元。

李蓓開投資課的事刷爆金融圈，不少人質疑開價過高，對此，李蓓27日發文回應稱，她並不是要開展知識付費的收入第二曲線，並不指望靠這個賺錢。「知識付費這個領域，每年變現最高的估計也就千萬。大家都知道，我不缺幾千萬。」

李蓓表示，這門課程是她人生中的一個意外，並不在規畫之中，「之所以會做這個課程，是因為我想要一本書，自己手寫太慢，口頭講課然後請人編輯整理的方式，能高效率低時間投入的收獲一本書。」她透露，這次課程會是唯一一次系統性線下課程，人數限定在200人以內，學員都可以加她的微信等聯繫方式，「但我未來不會給您點評短期行情，推薦股票；不會拉付費微信群。」

李蓓還透露，半夏投資會設立一個慈善基金，本次線下課程、以後的線下分享會、未來的線上課程，以上所帶來的所有收入，都會放進這個慈善基金。初步考慮未來用於設立獎學金和助學金，支持在校的大學生。

據了解，李蓓是中國宏觀對沖投資領域的先行者和領導者，她在2011年發起成立並管理泓湖重域宏觀對沖基金。但更令她備受市場關注的是她在社交媒體上的活躍，經常會發布一些較為吸引眼球的觀點。如2022年底喊出「A股新一輪長期牛市起點」、2023年稱地產股是「十年一遇機會」等。

