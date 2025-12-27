侮辱性強？ 周大福「牛馬」吊墜諷打工人？客服：寓意不怕難

「牛馬」吊墜被指陰陽打工人，周大福客服回應。（取材自界面新聞）

知名金飾連鎖店周大福近日推出的一款黃金吊墜在網上引發熱議，該吊墜正面有「牛馬」二字，背面則是「Jia」的拼音。有消費者質疑該產品設計「陰陽打工人」，將原本用於自嘲的網絡熱詞商業化。「上班已經夠累的了，自己花錢套個牛馬牌？」周大福客服，工作人員表示，吊墜僅是寓意不怕困難、好運「jia」倍。

揚子晚報報導，目前這款「周大福牛馬方牌」吊墜在多家網購平台都有售賣，價格3000元（人民幣，下同，約428美元）左右，但引發網友吐槽，稱看到後心裡挺不舒服，有點「陰陽」之意；「剛吐槽完自己上哪都能給自己幹成金牌牛馬，結果周大福就給我整了個牌」、「勤懇表彰最佳牛馬員工」、「背面還有一個駕，侮辱性極強」、「來年繼續當牛做馬」，還有網友調侃說，「這太適合我了，我姓馬（屬馬），老公姓牛（屬馬），我倆是一家。」。

界面新聞報導，大福工作人員表示，該款 「牛馬」 黃金吊墜僅在線上渠道銷售，近期銷量較火，若顧客對款式有異議，會記錄並向上反饋；工作人員並澄清，文字或者字母 不存在「陰陽」人的意思，一般是寓意怕困難、好運「jia」倍這類。

近期黃金價 格上漲，周大福今年來第三次提價一口價黃金產品。12月17日，周大福天貓官方旗艦店在首頁發布公告稱：受市場因素影響，部分商品即將提價。點擊公告後的界面顯示，提價時間為12月19日。據了解，本輪漲價中，周大福部分「一口價」黃金飾品漲幅達4%-16%，當前足金飾品克價已突破1400元（約200美元）。