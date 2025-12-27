野生東北虎母帶5幼崽罕見亮相 全球首次「六虎同框」

野生東北虎母虎帶五崽罕見亮相東北虎豹國家公園。（取材自紅星新聞）

據世界自然基金會（瑞士 ）北京代表處（WWF）消息，11月，野生東北虎母虎帶五隻幼崽出現在東北虎豹國家公園琿春保護地，這是全球首次野生東北虎「六虎同框」的影像記錄。

紅星新聞報導，根據對個體體態、行走步態及體尺特徵的分析判斷，成年雌虎年齡約9歲，五隻幼崽約6–8個月大。野生東北虎通常一胎產1到4隻幼崽，即使在獵物豐富的地區，出現五隻幼崽的情況極為罕見。在獵物數量仍在恢復的區域內，五隻幼崽能存活到這個年齡亦極其罕見。這段影像為研究老虎繁殖提供寶貴資料，也標識著中國野生東北虎種群的恢復取得積極進展。

同在11月的琿春保護地，巡護員們還記錄到另一個母虎帶四崽的老虎家庭，成年雌虎年齡在5-8歲之間，幼崽約6-8個月左右。「五虎同框」和「六虎同框」屬於兩個獨立的老虎家庭。東北虎作為頂級掠食者，對棲息地的完整性、食物鏈結構均極為敏感。琿春保護地持續記錄到多個虎家庭以及老虎的健康繁殖，突顯了該地區長期保護工作的成功，說明老虎棲息地質量良好，棲息地保護、巡護能力建設、反盜獵管理和人獸衝突管理等保護措施長期有效，生物多樣性恢復趨勢明顯。

WWF全球老虎恢復計畫（TAI）負責人Stuart Chapman表示， 「這段非凡的影像說明通過持續的保護努力可以取得良好的保護效果。中國致力於恢復老虎棲息地、減少盜獵、管理人獸沖突、與當地社區合作提升保護成效，保護工作已取得了實實在在的進展。這些圖像也提醒著我們，持久和長期的保護努力對恢復老虎種群和保護棲息地至關重要，」

東北虎豹國家公園內現有野生老虎約70隻，相比2010年的約20隻有顯著增長。