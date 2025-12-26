我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

「惡婆婆」人設走紅…60歲退休幹部每月接拍3-6部短劇

中國新聞組／北京26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
潘藝虹參演短劇的劇照。（取材自大象新聞／受訪者供圖）
潘藝虹參演短劇的劇照。（取材自大象新聞／受訪者供圖）

短劇時代到來，讓年逾六旬的潘藝虹在退休後有了做演員的新機遇。三年出演超300部短劇，憑藉惡毒台詞和「壞婆婆」人設，潘藝虹自己也未曾料到，如今的她能成為家喻戶曉的「豎店容嬤嬤」。很難想像，退休前的潘藝虹其實是一名政工幹部。

來源：YouTube

大象新聞報導，2025年年末，潘藝虹趕赴北京，在2025微博視界大會的領獎台上壓軸出場，領取屬於她的金葉榮耀獎。

潘藝虹說，自己幾乎全年無休，每天都有戲拍。這樣的快節奏對她來說已是家常便飯：「短劇拍攝周期緊，為節省成本很多演員都要連軸轉。」潘藝虹記得，自己最長一次拍攝時間是從早上5點開工，直到第二天早上6點結束，單次工作時長超25小時。

據報導，角色本身也同樣會帶來挑戰。在今年上映的「賣瓜風波」短劇裡，潘藝虹飾演的農村老太，需不斷下跪打滾，而這對腿部曾罹患滑膜炎、半月板撕裂等問題的潘藝虹來說也同樣是不小的考驗。潘藝虹也向導演提過，能不能不在地上滾，但導演認為這樣戲劇張力更足。

「導演這麼說我立刻不再多言。只要角色需要，你讓我冬天跳河裡都行。」潘藝虹說，只要是演員，就得有專業精神。

潘藝虹約莫算過，自己80%的角色都是反派老人，她也因此被網友戲稱為「豎店容嬤嬤」。為何總是演反派？用她自己的話來說：「演員成功刻畫某個角色被大眾熟悉後，這個演員就算被定性了，類似角色就會不斷上門。」

然而，網友的惡評也隨之而來：「你這個死老太婆怎麼這麼壞！」與粉絲互動的直播間裡，潘藝虹常刷到類似留言。甚至合唱團裡的老友也會說：「你演的這些壞角色讓我心煩，我絕不給你點一個讚。」

隨著鄭州短劇市場的繁榮，找到潘藝虹約戲的劇組愈來愈多：「不誇張地說，幾乎每天有近10家公司找我約戲撞檔期，天天都有劇組來問有沒有檔期。」因短劇製作周期平均只需5～7天，所以她每月基本能接3～6部戲。

「你演奶奶歲數小了，演媽媽又歲數大了……」潘藝虹說，劇組會以各種理由來解釋臨時換人的原因。而這對短劇演員來說無疑會增加沉沒成本：「一天有很多劇組邀約，答應一個劇組就要拒絕其他所有。如果最後又不讓演了，相當於損失了所有機會。」潘藝虹說。

對於未來，潘藝虹也有著更多盤算：「我還想去試試演喜劇，演諜戰片。如果有機會還想去演長劇，和我的偶像王麗雲、張凱麗這樣的老戲骨一起拍戲。」

潘藝虹參演短劇的劇照。（取材自大象新聞／受訪者供圖）
潘藝虹參演短劇的劇照。（取材自大象新聞／受訪者供圖）

退休 鄭州 微博

上一則

緬甸KK園區徹底清剿拆494建築物 952嫌犯押解回中

下一則

南博99%純金「鎮院之寶」掉色 網酸：沒一件真東西？

延伸閱讀

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別
娛樂／擺脫短劇土味 盛夏芬德拉「拖」到暴紅

娛樂／擺脫短劇土味 盛夏芬德拉「拖」到暴紅
低成本「短劇」從中國紅到美國 強襲串流平台

低成本「短劇」從中國紅到美國 強襲串流平台
「家業」才爆被抄襲…「狙擊蝴蝶」也傳淪陷

「家業」才爆被抄襲…「狙擊蝴蝶」也傳淪陷

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單