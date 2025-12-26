「惡婆婆」人設走紅…60歲退休幹部每月接拍3-6部短劇

潘藝虹參演短劇的劇照。（取材自大象新聞／受訪者供圖）

短劇時代到來，讓年逾六旬的潘藝虹在退休 後有了做演員的新機遇。三年出演超300部短劇，憑藉惡毒台詞和「壞婆婆」人設，潘藝虹自己也未曾料到，如今的她能成為家喻戶曉的「豎店容嬤嬤」。很難想像，退休前的潘藝虹其實是一名政工幹部。

大象新聞報導，2025年年末，潘藝虹趕赴北京，在2025微博 視界大會的領獎台上壓軸出場，領取屬於她的金葉榮耀獎。

潘藝虹說，自己幾乎全年無休，每天都有戲拍。這樣的快節奏對她來說已是家常便飯：「短劇拍攝周期緊，為節省成本很多演員都要連軸轉。」潘藝虹記得，自己最長一次拍攝時間是從早上5點開工，直到第二天早上6點結束，單次工作時長超25小時。

據報導，角色本身也同樣會帶來挑戰。在今年上映的「賣瓜風波」短劇裡，潘藝虹飾演的農村老太，需不斷下跪打滾，而這對腿部曾罹患滑膜炎、半月板撕裂等問題的潘藝虹來說也同樣是不小的考驗。潘藝虹也向導演提過，能不能不在地上滾，但導演認為這樣戲劇張力更足。

「導演這麼說我立刻不再多言。只要角色需要，你讓我冬天跳河裡都行。」潘藝虹說，只要是演員，就得有專業精神。

潘藝虹約莫算過，自己80%的角色都是反派老人，她也因此被網友戲稱為「豎店容嬤嬤」。為何總是演反派？用她自己的話來說：「演員成功刻畫某個角色被大眾熟悉後，這個演員就算被定性了，類似角色就會不斷上門。」

然而，網友的惡評也隨之而來：「你這個死老太婆怎麼這麼壞！」與粉絲互動的直播間裡，潘藝虹常刷到類似留言。甚至合唱團裡的老友也會說：「你演的這些壞角色讓我心煩，我絕不給你點一個讚。」

隨著鄭州 短劇市場的繁榮，找到潘藝虹約戲的劇組愈來愈多：「不誇張地說，幾乎每天有近10家公司找我約戲撞檔期，天天都有劇組來問有沒有檔期。」因短劇製作周期平均只需5～7天，所以她每月基本能接3～6部戲。

「你演奶奶歲數小了，演媽媽又歲數大了……」潘藝虹說，劇組會以各種理由來解釋臨時換人的原因。而這對短劇演員來說無疑會增加沉沒成本：「一天有很多劇組邀約，答應一個劇組就要拒絕其他所有。如果最後又不讓演了，相當於損失了所有機會。」潘藝虹說。