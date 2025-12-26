中喊堅定反腐 全國政協撤銷8委員 7人有軍工、能源背景

中共 總書記習近平 25日主持召開中央政治局會議，聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作，會議強調，要堅定不移推進反腐敗鬥爭。另，全國政協一口氣撤銷八名政協委員資格。

中國持續打貪腐，據上觀新聞統計，今年截至目前已有63名中管幹部（一般副部級以上）落馬，已超越去年58人，改寫新高紀錄；其中包含八名正部級官員。

會議指，2026年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨。要圍繞實現「十五五」時期目標任務做深做實政治監督，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治。要把權力關進制度籠子，強化監督執紀問責，切實增強制度執行力。堅定不移推進反腐敗鬥爭，「一步不停歇、半步不退讓」，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷增強治理腐敗效能。

會議還決定明年1月12日至14日召開20屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

中國反腐力度空前，全國政協主席會議24日在北京召開，會議一口氣撤銷八名全國政協委員資格，其中有七人有軍工、能源背景。