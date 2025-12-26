我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

中喊堅定反腐 全國政協撤銷8委員 7人有軍工、能源背景

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中共總書記習近平25日主持召開中央政治局會議，聽取中央紀委國家監委工作彙報，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作，會議強調，要堅定不移推進反腐敗鬥爭。另，全國政協一口氣撤銷八名政協委員資格。

中國持續打貪腐，據上觀新聞統計，今年截至目前已有63名中管幹部（一般副部級以上）落馬，已超越去年58人，改寫新高紀錄；其中包含八名正部級官員。

會議指，2026年要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨。要圍繞實現「十五五」時期目標任務做深做實政治監督，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治。要把權力關進制度籠子，強化監督執紀問責，切實增強制度執行力。堅定不移推進反腐敗鬥爭，「一步不停歇、半步不退讓」，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷增強治理腐敗效能。

會議還決定明年1月12日至14日召開20屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議。

中國反腐力度空前，全國政協主席會議24日在北京召開，會議一口氣撤銷八名全國政協委員資格，其中有七人有軍工、能源背景。

習近平 中共

上一則

聖誕節剛過 「世界超市」義烏已在為明年節日備貨

下一則

抗衡西方高端珠寶 「老鋪黃金」在香港第4間門市開張

延伸閱讀

1年少16人… 解放軍現役上將剩6人 反映反腐力度極大

1年少16人… 解放軍現役上將剩6人 反映反腐力度極大
8名中國全國政協委員被撤銷資格 多出身軍工、能源背景

8名中國全國政協委員被撤銷資格 多出身軍工、能源背景
8名中國全國政協委員被撤銷資格 多人去職未露面

8名中國全國政協委員被撤銷資格 多人去職未露面
德國提10點與烏克蘭軍事合作計畫 擬共同研製無人機

德國提10點與烏克蘭軍事合作計畫 擬共同研製無人機

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單