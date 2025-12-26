「一胎化」推手彭珮雲逝世 官媒讚賞她 網民卻聲討她

中國「一胎化」政策推手彭珮雲。（新華社）

曾主導中國「計畫生育 」政策長達十年的中共 前高官彭珮雲，證實於12月21日在北京病逝，享年96歲。中國官媒新華社稱讚她是「婦女兒童工作的傑出領導人」，但社媒網路上卻充斥著網民的憤怒聲討，譴責她當年推行的強制墮胎 政策，甚至留言詛咒：「那些赤裸身亡的孩子，正在另一邊等著你。」

法廣引述路透報導，彭珮雲於1988年至1998年擔任中國國家計畫生育委員會主任，正是「獨生子女政策」執行最嚴厲的時期。當時，地方官員普遍採取強制手段，迫使婦女墮胎和絕育。彭珮雲去世的消息傳出後，微博上並未出現太多哀悼，反而充滿對那段歷史的嚴厲批評。

有網友在微博上怒批：「那些失去的孩子，赤身裸體，正在另一邊等著您。」 另一則熱門帖文感嘆：「如果『一胎化』政策能少實施十年，中國的人口不會像現在這樣崩塌！」 還有網友計算：「那些孩子如果活著，現在都快40歲了，正值人生黃金時期。」

在彭珮雲主政期間，農村地區為傳宗接代，經常發生溺棄女嬰或墮胎女胎的悲劇，導致嚴重的人口性別失衡。雖然她在2010年代曾公開改口，認為應放寬「獨生子女政策」，但對許多中國家庭來說，傷害已無法挽回。

報導指出，網民的憤怒背後，是中國正面臨嚴峻的人口危機。中國人口在2023年被印度超越，去年進一步萎縮至13.9億，且已連續三年負增長。專家警告，這種下降趨勢在未來幾年將加速。北京當局目前正試圖通過育兒補貼、延長產假等措施提振低迷的出生率，與當年嚴厲打壓形成強烈諷刺。

彭珮雲生前仕途順遂，曾任國務委員和全國人大副委員長。然而，她在國際上也面臨爭議。西班牙國家法院曾於2013年對包括她在內的五名中國前高官發出逮捕令，指控他們涉嫌在西藏犯下種族滅絕罪行。據中共官方估計，長達40年的計畫生育政策，共導致中國少出生約4億人。