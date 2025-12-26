中磁浮列車2秒飆至時速700 創全球最快試驗速度

國防科技大學磁浮團隊近日成功將噸級重的試驗車在兩秒內加速至700公里/小時，這一測試速度打破了同類型平台全球紀錄，成為全球最快的超導電動磁懸浮試驗速度。（取材自央視）

中國國防科技大學磁浮團隊近日在磁懸浮技術領域取得重大突破，成功將噸級重的試驗車在2秒飆至時速700公里，打破同類型平台世界紀錄，成為全球最快的超導電動磁浮試驗速度。

來源：YouTube

文匯報報導，央視新聞發布的視頻，展示了此次超導電動磁懸浮車試驗「貼地飛行」的第一視角，只見試驗車如飛劍出鞘，比過山車還刺激。

據報導，國防科技大學磁浮團隊自1980年開始深耕磁懸浮技術，先後支撐北京地鐵 S1線、長沙磁浮快線等四條磁浮線路的成功運營。今年1月7日，該團隊在超高速超導電動磁懸浮系統試驗中，實現噸級載荷最高試驗速度超過648公里/小時，刷新了當時該領域的世界紀錄。時隔不到一年，該團隊在400米磁懸浮試驗線上，成功實現噸級載荷700公里/小時的最高試驗速度並安全停車，再次刷新超導電動磁懸浮領域世界紀錄。

此次突破攻克了超高速電磁推進、電動懸浮導向、瞬態大功率儲能逆變以及高場超導磁體等核心技術難題，標誌著中國在超高速磁浮領域邁入國際領先行列。該成果不僅為中國未來的真空管道磁浮交通發展提供了新的選擇，還為航天助推發射和試驗測試提供了新的方法和手段。其後續的技術迭代及產業化應用，將為中國的航空航天以及軌道交通事業發展帶來新動能。

據了解，中國已經建成了三條磁懸浮線路，分別是上海磁懸浮線、北京的地鐵S1線以及長沙的磁懸浮快線。這些線路多為中低速磁懸浮，時速200-300公里，從時速、設計標準到運營模式看，並不屬於「高速磁懸浮」。當前，高鐵 最高試驗速度為450公里/小時（中國新一代高鐵CR450），飛機巡航速度為800至900公里/小時，高速磁懸浮設計時速一般為600-1000公里，被譽為陸地上最快的交通工具，全球還沒有建成運營的例子。

目前全球商業運行最快磁浮列車是上海磁浮示範線，最高時速為430公里，但長度僅30公里。

專家指出，高速磁懸浮是未來新一代高速交通的發展方向，有望填補高鐵和飛機之間的速度空白，大幅縮短出行時間，特別是在經濟發達、人口稠密的地區，比如京津冀、珠三角等，可以通過高速磁浮線路加速完成交通的一體化。目前，中國多家科研單位正緊鑼密鼓開展攻關，同時廣州等多地已經提出審慎開展磁懸浮項目規畫，但綜合成本、運力、市場、經濟意義等多種因素，從研發成功到最終面向大眾運營，高速磁懸浮還需要經過更長時間來落地。