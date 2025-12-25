溫州醫科大學本科生 1年發40篇論文 網驚：品質如何？

醫學本科生被曝一年發40多篇論文 （取材自極目新聞／截圖自公眾號環境化學與生態毒理ENCECO）

多個公眾號近日發布文章稱，溫州醫科大學一名本科生在一年內發表40多篇論文，其論文品質和發文速度引發熱議。

新黃河據相關帳號稱，該本科生是溫州醫科大學2022級某五年制專業的大四本科生。相關帳號發布的截圖中，一學術網站收錄的資料顯示，該網站收錄的該生的第一篇論文發表於2024年7月，2025年全年，他發表的論文共有40多篇。

據報導，12月5日，有期刊帳號發布的一篇論文中，作者介紹顯示為該本科生。 「作者介紹」顯示，該生系青年科研人員，來自溫州醫科大學第二臨床醫學院，附設第二醫院、育英兒童醫院。他以第一/通訊作者在多個國際權威期刊發表論文50餘篇，其中2篇為封面論文，累計5篇入選ESI全球前1%高被引、前0.1%熱點論文。主持國家級、省科學研究計畫多項。

24日下午，就這名大學部學生一年內發表40多篇論文的相關問題，記者聯繫到溫州醫科大學進行求證。相關部門工作人員回應稱，學校有工作人員正在負責此事，目前正在處理，詳情需向該校宣傳部諮詢。記者多次撥打該校宣傳部、教務處及科技處等部門電話，始終無人接聽。