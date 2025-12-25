我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

溫州醫科大學本科生 1年發40篇論文 網驚：品質如何？

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫學本科生被曝一年發40多篇論文 （取材自極目新聞／截圖自公眾號環境化學與生態毒理ENCECO）
醫學本科生被曝一年發40多篇論文 （取材自極目新聞／截圖自公眾號環境化學與生態毒理ENCECO）

多個公眾號近日發布文章稱，溫州醫科大學一名本科生在一年內發表40多篇論文，其論文品質和發文速度引發熱議。

新黃河據相關帳號稱，該本科生是溫州醫科大學2022級某五年制專業的大四本科生。相關帳號發布的截圖中，一學術網站收錄的資料顯示，該網站收錄的該生的第一篇論文發表於2024年7月，2025年全年，他發表的論文共有40多篇。

據報導，12月5日，有期刊帳號發布的一篇論文中，作者介紹顯示為該本科生。 「作者介紹」顯示，該生系青年科研人員，來自溫州醫科大學第二臨床醫學院，附設第二醫院、育英兒童醫院。他以第一/通訊作者在多個國際權威期刊發表論文50餘篇，其中2篇為封面論文，累計5篇入選ESI全球前1%高被引、前0.1%熱點論文。主持國家級、省科學研究計畫多項。

24日下午，就這名大學部學生一年內發表40多篇論文的相關問題，記者聯繫到溫州醫科大學進行求證。相關部門工作人員回應稱，學校有工作人員正在負責此事，目前正在處理，詳情需向該校宣傳部諮詢。記者多次撥打該校宣傳部、教務處及科技處等部門電話，始終無人接聽。

上一則

樓市去年經歷20年最低潮 港府今年地價收入18億美元增38%

下一則

翁同龢後人藏品贈美曾被批數典忘祖 如今被指「有遠見」

延伸閱讀

研究：購房夢碎後工作動力降 轉向買奢侈品、高風險投資

研究：購房夢碎後工作動力降 轉向買奢侈品、高風險投資
港大論文涉AI虛構 博士生紀律處分 葉兆輝卸任社科院副院長

港大論文涉AI虛構 博士生紀律處分 葉兆輝卸任社科院副院長
保費影響房價 野火高風險區房屋增值慢

保費影響房價 野火高風險區房屋增值慢
全網羨慕…溫州老闆向員工「送房子」 附帶1個條件

全網羨慕…溫州老闆向員工「送房子」 附帶1個條件

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列