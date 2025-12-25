小伙坐68天公車 從安徽→哈爾濱 撕下內向標籤

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
走了68天，小況到達哈爾濱。（取材自封面新聞）
從南方秋意到北國飛雪，中國一名28歲青年小況從安徽出發，花了68天，靠著公車與雙腳，完成跨越25座城市的自我探索之旅。這趟旅行的終點是哈爾濱，小況不僅見到期待已久的雪，也讓他撕下「內向」、「I人」標籤。

封面新聞報導，時間回到10月11日，小況身穿短袖、背著背包，從安徽淮州啟程，計畫用兩個月時間，依靠公車與步行抵達哈爾濱。「想去祖國的東北邊看看。」他說。歷經輾轉，12月17日，他抵達這座因冰雪旅遊而備受關注的城市。

「出發前，我甚至不確定自己能不能走到終點。」小況坦言，內向的性格曾讓他害怕與人交流，但公車旅行迫使他主動問路、溝通、解決問題。「現在敢和陌生人聊天了，也不那麼怕被拒絕。」

「有人分享自己的旅行經歷，有人提醒我注意保暖，有人為我加油打氣，這份陌生的善意很珍貴。」他還提到，在瀋陽到長春的行程中，自己接到了首個商務合作——充電寶廣告。這不僅是一筆收入，更給了小況將旅行熱愛轉化為工作的正向回饋。

一路上，他夜爬泰山等日出，在北京故宮感受歷史厚度，在錦州早市體會市井煙火，也在長春、哈爾濱體驗東北泡澡文化。公車站牌成為他最熟悉的地標，而未知與考驗始終相伴。

初入東北時，部分鄉鎮公車資訊難以查詢，他曾徒步十多公里、耗時十餘小時尋找住宿；被狗追、摔倒、錯過末班車後連夜趕路，都是旅途中真實發生的片段。

抵達哈爾濱時，恰逢冰雪大世界開園，小況的28歲生日也與冬至同一天，一碗熱餃子成了旅程中最溫暖的註腳。

小況的故事，折射出當下不少中國年輕人的心境。在快節奏社會中，愈來愈多人選擇透過旅行暫時脫離既定軌道，尋找自我方向。「勇氣很重要，想做就出發，才不會被顧慮牽絆。」小況說。

到達哈爾濱當天，小況的朋友圈截圖。（取材自封面新聞）
小況在公交車上。（取材自封面新聞）
