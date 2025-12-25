馮忠華掌廣州 首位70後市委書記 郭永航免職「另有任用」

我的頻道

中國新聞組╱廣州25日電
馮忠華任書記。(取材自北京青年報)
馮忠華任書記。(取材自北京青年報)

南方經濟重鎮廣州市24日迎來重要人事調整，南方日報報導，中央批准，廣東省委常委、組織部長馮忠華擔任廣州市委書記；免去郭永航的廣東省委常委、廣州市委書記職務，中央「另有任用」；這是馮忠華首次擔任地方「一把手」，也是廣州首名70後書記。

據報導，此次人事變動被外界視為在「十四五」收官與「十五五」開局的關鍵節點上，中央對廣州未來發展的一次戰略性布局。

馮忠華生於1970年，遼寧丹東人，自2024年6月出任廣東省委常委、組織部長至此番調動。馮忠華擁有環境工程專業背景和工程碩士學位，在住房和城鄉建設部（及其前身建設部）工作20多年，官至住建部城鄉規畫司長。馮忠華2019年起轉到地方歷練，出任海南省副省長，2022年4月任海南省委常委、組織部部長，2024年6月調任廣東省委常委、組織部部長；直至此次出任廣州一把手。

現年60歲的郭永航是山東濟陽人，在廣東政壇深耕30多年，曾擔任深圳市委秘書長、珠海市委書記，深度參與了粵港澳大灣區建設的早期規畫與探索。2021年底他調任廣州，先後擔任市長、市委書記，完成了從經濟特區、合作區到一線超大城市的完整治理履歷。

在廣州主政期間，郭永航面臨的壓力是多維度的，一方面，廣州需要在高基數上繼續「挑大梁」，保持經濟領先地位；另一方面，作為一座有悠久歷史的老城市，推動城市更新、實現「四個出新出彩」的任務艱巨。

郭永航的施政風格呈現「務實」與「親民」並重的特點。在經濟領域，他反覆強調廣州作為「經濟大市」的責任，聚焦重點項目建設、招商引資和產業升級。在社會治理層面，他高度重視信訪工作，親自到市人民來訪接待中心接訪群眾，郭永航被認為是一位典型的「改革型地方大員」。

據報導，與郭永航長期在廣東本地成長的路徑不同，新任市委書記馮忠華體現鮮明的「中央-地方」交互及跨省交流特點。馮忠華的履歷優勢在於其深厚的專業背景和多元的任職經歷，他既精通城市建設，又具備中央宏觀視野和地方主政經驗。分析人士指出，意味中央希望廣州在下一階段的發展中，更注重城市內涵式提升、系統性規畫與治理效能的優化。

